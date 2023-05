MFF medger utmaning - inte enkelt att hålla alla spelare glada: "Det är det svåraste"

Säsongen 1981 vann Öster de tio första matcherna i allsvenskan, men sedan dess har inget annat lag fått en så bra start som Malmö FF som nu har vunnit de sju första matcherna i årets serie.



Men trots den imponerande starten så finns det ändå utmaningar i MFF. En är att hålla de bänkade spelarna glada.



I 3-1-segern mot AIK satt Anton Tinnerholm, Sören Rieks, Taha Ali, Moustafa Zeidan, Oscar Lewicki, Martin Olsson, Patriot Sejdiu, Hugo Bolin och Melker Ellborg på bänken, och utanför truppen var bland annat Niklas Moisander, Jonas Knudsen, Mahamé Siby, Ismael Diawara och Emmanuel Lomotey.



Spelarna där de flesta hade varit viktiga startspelare i andra klubbar.



Lagkapten Anders Christiansen ser det som oerhört viktigt att ingen spelare blir irriterad så att det går ut över de andra.- Det är en utmaning i att hålla alla nöjda när det bara är elva stycken som får starta. Men om man ser till våra sju matcher och när spelare får chansen, som mot Varberg, då kommer man in med en stor hunger och motivation för att dels visa upp sig själv, dels hjälpa laget. Det tror jag blir nyckeln till succé i år, att vi alla drar åt samma håll, säger han.- Så här långt har vi gjort det. Kolla Taha Ali som gjorde det hur bra som helst mot Varberg. Zeidan kom in mot Varberg och gjorde poäng men fick sedan noll minuter mot AIK, men han gnäller inte. Samma med Martin Olsson, otroligt professionell. Det är kanske spelarna som startar som får störst rubriker, men spelarna som skapar succé till laget är verkligen de här som inte får starta lika mycket.Hur känner du som kapten kring det?- Jag är otroligt stolt. Jag vet att det är det svåraste. Jag har själv sett det. Jag vet hur man tänker. Man tycker att man själv är den bästa spelaren och att man ska spela. Sedan när andra som spelar gör succé så vet man att det blir svårare för en själv att göra succé. Det är en otroligt svår utmaning men absolut den viktigaste. Jag är väldigt stolt över hur vi hanterat truppen och hoppas att vi kan fortsätta med det över hela säsongen.För Henrik Rydström är det på många sätt ett lyxproblem, men han kommer ändå att ställas inför tuffa beslut.- Det ena är att det är enklare när vi vinner. Det andra är att försöka ha ett ledarskap och fånga upp spelare och få alla att se att vi jobbar med utveckling och kan hjälpa till med att bli så bra som möjligt. Att det inte bara handlar om ifall du startar den här matchen eller inte, säger han och fortsätter:- Det är inte det enklaste, inte minst efter vad spelarna får höra från sina agenter och familjer. Då är det att man borde starta. Men jag måste säga, ta en som Zeidan, i halvtid är han och pratar och hjälper Hugo Larsson med saker, trots att det kanske är spelare som konkurrerar med varandra. Det säger en hel del om Zeidan. Samma sak med Sören. Han jublar vid sidan. Martin Olsson kommer alltid in med energi. Det är bra människor. Sedan kommer vi säkert ha siutationer när de tycker att jag är dum i huvudet och att man borde ha fått spela i stället för den och den. Men än så länge har alla visat väldigt bra.