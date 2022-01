MFF ska bli mer fruktat under Milojevic: "Vill att folk kommer hit och är rädda"

Milos Milojevic var ett otippat namn till att efterträda den avgående Jon Dahl Tomasson, bara veckor efter att serben själv fått sparken från Hammarby. Men Malmö är inte främmande mark för Milojevic. Tack vare vänskapen med landsmannen Vito Stavljanin, tidigare chefsscout i MFF och sedan några månader tillbaka sportchef i Öster, har 39-åringen följt MFF och varit på klubbens radar under en längre tid.

Milojevic säger att han kollat på klubbens Europamatcher förra säsongen och följt U19-spelarna i organisationen. När han tränade Mjällby mellan 2018 och 2019 lånade klubben in MFF-ynglingarna Pavle Vagic och Felix Konstandeliasz. Nu börjar uppdraget att förvalta totalsuccén under Dahl Tomasson som bringade dubbla SM-guld och Champions League-avancemang.

I Hammarby använde han en 5-3-2-uppställning med offensiva wingbackar och gjorde Bajen till ett av de bästa lagen poängmässigt under de 22 omgångar han basade över laget. 1,91 poäng per match i snitt under Milojevic toppades bara av AIK den perioden och ledde till en femteplats i allsvenskan.