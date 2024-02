MFF slog MLS-lag med 4-1 - Kiese Thelin tvåmålsskytt

Ett B-betonat Malmö FF tog sig an ett B-betonat FC Dallas i Marbella under torsdagen. Båda lagen hade bokat in två matcher samma dag (MFF möter även Bodö/Glimt).

Det himmelsblå laget innehöll dock några stjärnor, exempelvis Oliver Berg som jobbat sig tillbaka från en skada och spelade 60 minuter.

MFF skapade en hel del målchanser och redan i den åttonde minuten fixade Mamadou Diagne en straff. 20-åringen kommer från Senegal, var utlånad till farmarlaget BK Olympic i ettan i fjol och flögs in sent till lägret för att spela den här matchen.

Men forwardsstjärnan och fjolårets allsvenske skyttekung, Isaac Kiese Thelin, brände straffen. Han sköt ett hårt skott i mitten av målet och det räddades av Dallas målvakt.

Nämnde Diagne gav dock Malmö ledningen minuten efteråt. Han tog hand om en djupledslobb, rundade en utspringande keeper och rullade in 1-0.

2-0 satte MFF i den 13:e minuten. P19-spelaren Alexander Hughes, som också flögs in sent till Spanien, slog då ett inlägg som Sebastian Jörgensen nickade in i nät.

Utöver målen kom Malmö till flera andra heta lägen innan paus men när lagen gick till vila stod det fortsatt 2-0.

Tio minuter in i andra halvleken ökade MFF sedan på till 3-0. Unge mittfältaren Zakaria Loukili drev fram bollen på offensiv planhalva och till slut hamnade den hos Isaac Kiese Thelin inne i boxen. Forwarden dunkade upp 3-0 i nättaket.

Dallas reducerade till 3-1 i 59:e minuten, på nick efter inlägg från vänsterkanten. Men närmare än så kom inte MLS-laget ett kryss. I 74:e minuten rullade Kiese Thelin in sitt andra mål för dagen efter ett inspel från inhopparen Peter Gwargis.

Kiese Thelins svar på att MFF värvat in en konkurrent i form av Erik Botheim från Serie A, och låtit norrmannen starta mot Bodö/Glimt, blev alltså två mål mot Dallas.

- Det var bra, kul. Vi vann och spelade bra fotboll, säger Kiese Thelin efter matchen.

Vad betyder målen?

- Det är försäsong. Mål... det är klart att det är kul att göra mål men det är nästa vecka det börjar på riktigt.

- Jag känner mig pigg och bra.

Hur känner du för att du fick spela den här matchen och inte mot Bodø/Glimt?

- Det var jättekul att spela den här matchen. Med många unga spelare som har en fin framtid. Det var jättekul att spela med alla unga.

MFF vann matchen med 4-1.

MFF:s lag: Johan Dahlin (Mathias Nilsson 46) - Adrian Skogmar, Elison Makolli, Nils Zätterström, Alexander Hughes - Oliver Berg (Sören Rieks 60), Zakaria Loukili, Hugo Bolin (Peter Gwargis 60) - Sebastian Jörgensen, Isaac Kiese Thelin, Mamadou Diagne (Mubaarak Nuh 82)