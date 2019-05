MFF-supportrarna uppmanas protestera - tom ståplats och tystnad i tio minuter: "Mot polisens upptrappade agerande mot oss supportrar"

När Malmö FF möter IF Elfsborg på söndag så lär hemmalagets ståplatsläktare vara tom under de första tio minuterna. MFF-Familjen uppmanar nämligen till protest på grund av en "oroande utveckling med ett högre tonläge och (hot om) inskränkningar i fotbollssupportrars rättigheter från polisens sida", skriver de i ett pressmeddelande.

De senaste veckorna har relationen mellan polisen och fotbollen varit det stora diskussionsämnet inom svensk fotboll, och nu uppmanas MFF-supportrarna att delta i en protest på söndag.

När Malmö FF möter IF Elfsborg så uppmanar MFF-Familjen att supportrarna inte ska vara på Norra Läktaren under de inledande tio minuterna, samt att hela Stadion ska vara tyst under den perioden. När det väl har gått tio minuter så gäller ”fullt ös med sång och flaggor och fylld ståplats”.

- Det är viktigt med solidaritet med Sundsvall, AIK, och andra. Det drabbar ju förr eller senare allihop, säger MFF Supports ordförande Thelma Ernst till Fotbollskanalen.

Supportrar till både Gif Sundsvall och AIK förbjöds av polisen av att använda så kallade OH-flaggor på läktarna. Detta då polisen ansåg att de bland annat användes för att maskera och avmaskera sig under i samband med användning av pyroteknik. Fotbollskanalen skrev i går om polisens nya och hårdare tag kring pyroteknik

En av anledningarna till protesten gäller det som hände på läktaren efter MFF:s hemmapremiär 2018, när civilklädd polis utsatte MFF-personal och MFF-supportrar för våld och där anmälningarna mot poliserna blev nedlagda.

I pressmeddelandet, som inleds med "Är det rimligt?" och som bland annat publicerats av officiella supporterföreningen MFF Support, står det:

"Sedan den här händelsen ser vi en fortsatt oroande utveckling med ett högre tonläge och (hot om) inskränkningar i fotbollssupportrars rättigheter från polisens sida."

"Malmö Stadions ståplatssektion rymmer ursprungligen 6000 besökare men är i dagsläget, på polisens initiativ, reducerad till 3500 biljetter, med hot om ytterligare reduceringar. Då detta inte kan ses som en insats som faktiskt ger någon effekt på det som polisen eftersträvar blir den enda effekten en form av kollektiv bestraffning. Detta drabbar såväl besökare som inte har möjlighet att köpa biljett och årskort på ståplats, och Malmö FF som får en ekonomisk förlust. Vid ytterligare reduceringar kommer även årskortsinnehavare att drabbas."

En annan anledning som nämns är den informationsfilmen som släpptes inför säsongen, som innehöll riktlinjer för en mer omfattande och intimare visitering. Polisen valde dock att inte se den nya visiteringen som en rekommendation, utan som ett krav. Vidare står det i pressmeddelandet:

”Sammantaget är detta en mycket oroande utveckling och ingenting som vi som supportrar ställer oss bakom och vi ställer oss frågan: är detta rimligt?"

"Under 2018 besökte 208 864 personer Malmö FF:s allsvenska hemmamatcher. Totalt rapporterades 4 ordningsstörningar samt 9 rapporter om användning av pyroteknik. Jämfört med andra stora evenemang är det tryggt och säkert att gå på fotboll i Malmö."

"Vid varje enskild upptrappning och situation har den officiella supporterföreningen, MFF Support, fört dialog med Malmö FF och polisen i god ton för att framföra kritik och försöka finna en bättre lösning tillsammans. I Malmö har vi en god relation med Malmö FF som backar oss supportrar i frågor om ståplatsreducering och tifoförbud. En givande dialog med polisen blir dock svårare och svårare att bibehålla när inskränkningarna av rättigheterna fortsätter."