Norling: "Sirius påminner om Norrköping från förra året"

Efter två 0-0-matcher, hemma mot Östersunds FK och borta mot IFK Norrköping, väntar nu IK Sirius på hemmaplan i omgång tre av allsvenskan för AIK. Det regerande mästarlaget ställs mot laget som ledde serien efter omgång två.

Vad AIK-tränaren Rikard Norling ser framför sig nu när hans lag ska ta sig an Sirius, som har en ny tränarduo i Mirza Jelecak och Henrik Rydström? En tuff nöt att knäcka.

- Det påminner om Norrköping från förra året, hur de spelade. Sen får vi se om de spelar så mot oss. De har fått en bra start och tajmat när de verkligen behöver göra resultat, i rätt läge. Det var väl inte på samma sätt i cupen och då är det imponerande att få i gång det på det sättet som de gjort, säger Norling.

Vad påminner om Norrköping från förra året?

- Det är strukturen och systematiken. Den taktiska dispositionen.

Hur pass offensivt lagda Sirius kommer våga vara borta mot AIK är Norling inte helt säker på.

- Det lär ju visa sig. Det är svårt att veta det där. Det är en sak att spela på plastgräs och en helt annan sak att spela på naturgräs. Så är det bara. Det är mycket, mycket stor skillnad på fotbollen. Den blir större och större, känns det som.

- Många av deras spelare har varit med ett tag nu, det är ett rutinerat gäng, och när de också får lite medgång och vittring på bra resultat så höjer sig spelarna ytterligare. Det kommer bli en tuff match.

Vad är deras främsta styrka?

- Just nu tror jag det är deras kollektiv som är deras stora styrka. De har en bra känsla tillsammans. Sen har de en tydlighet i spelet.

Vad vill du se av er i den här matchen?

- Att vi fortsätter att driva på så mycket vi kan. Vi har en andra halvlek mot Norrköping där vi justerade och var öppna inför vad som hände i matchen. Vi var på vippen att vinna en jäkligt svår bortamatch, som vi fick slita väldigt hårt i under inledningen av matchen. Nu kommer en ny match med nya förutsättningar. Det är annorlunda att möta ett av Sveriges bästa konstgräslag på bortaplan och att nu gå in på vår hemmaplan, där vi är mer bekväma.

Känns det ok med två poäng efter de två matcherna som varit?

- Jag vet inte om resultat någonsin blir tillräckligt bra. Jag vetefasen. Ur det perspektivet hade vi gärna haft sex poäng. Det är så vi ser på det, om man ska vara krass kring resultaten. Sen om man ser till prestationerna i matcherna så tycker jag att vi borde ha vunnit första matchen och att vi kunde ha vunnit den andra matchen, som är en väldigt svårt bortamatch som vi i fjol förlorade. Vi kryssade väl mot Östersund hemma i fjol. Man kan vända och vrida på resultatresonemanget i all oändlighet, skulle jag tro.

- Man får alltid kämpa, oavsett om man har resultat med eller emot sig. Det är en bransch och en nivå där vi aldrig får slå oss till ro. Vi ska alltid jobba jättehårt.

Norling hoppas kunna spräcka målnollan framåt.

- Vi försöker driva på och få effektivitet i vår offensiv, naturligtvis. En nolla i den offensiva kolumnen är ju inte lika imponerande som en nolla i den defensiva kolumnen. Samtidigt måste vi också jobba vidare på det defensiva, för att fortsätta utvecklas där och för att fortsätta släppa in så få mål. Det är inget som utesluter det andra här, bara för att vi inte har släppt in mål så är det inte så att vi inte behöver träna på vår defensiv.

Hur mycket av det defensiva är satt känner du, hur stabilt är det där bak?

- Det vågar jag aldrig säga, för då får man väl äta upp det i nästa match. Men det är klart att det är en styrka att vi inte har släppt in mål på två matcher, absolut. Men det kommer inte av sig själv. Vi måste fortsätta jobba jättehårt och så får vi se vad nästa match ger. Till slut har vi spelat 30 matcher.

Under de två första seriematcherna har Norling satsat på Panajotis Dimitriadis och nyförvärvet Karol Mets i backlinjen istället för de två norska nyförvärven, Daniel Granli och Magnar Ödegaard, som fick chansen i svenska cupen.

- De (Dimitriadis och Mets) har jättemycket kvar att hämta och kommer säkert dala några gånger också innan de får en stabilitet. Det brukar vara så det funkar. Men de har kommit långt för att vara så pass nya i sin position.

Hur ser du på Karol nu när han varit här ett tag?

- Han har gjort en bra start. Nu kommer vardagen ticka in här snart och då kommer en ny identifieringsfas där jag vill hjälpa honom med allt vad det innebär. Min generella inställning till det är att han gör mycket som är bra.

AIK-Sirius under söndagen har avspark klockan 15.00. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.