Nu börjar Rösler att forma sitt eget MFF: "Jag tror mycket på analys och att arbeta med video"

Tanken var att Uwe Rösler skulle ta en längre ledighet efter att ha fått sparken från Fleetwood Town i februari. 2016/2017 tog han klubben till deras bästa säsong någonsin, men ett drygt halvår in i nästa säsong fick han sparken efter sju raka förluster.

Han ville ha tid att reflektera och helst göra mer jobb för media. Han hade skrivits ihop med några tränaruppdrag (MK Dons, Shrewsbury, sportchefsjobbet i Reading), men de var ändå en bit ifrån de jobben som han var aktuell för några år tidigare, exempelvis Celtic och Eintracht Frankfurt. Nu funderade han på att göra VM som expertkommentator för BeIN Sports.

Då hörde Malmö FF av sig, och enligt Skånesport har MFF gått upp en hel del i lön jämfört med tidigare tränarnamn.

- Jag vet efter min tid i Norge hur stor den här klubben är. Den största i Sverige, en av de största i klubbarna i Skandinavien. Enorm potential, sa han på dagens presskonferens.

- Malmö är en fotbollsstad. Zlatan kommer härifrån, så det är mycket fokus på Malmö genom det också. En fantastisk arena. Jag var också här 2009 när jag tog min pro-licens (i samband med U21-EM).

- Och jag kommer inte hit för att ändra allt. Det har gjorts många bra saker här. Jag vill bygga på den redan stabila grunden.

Nu flyger han tillbaka till England en snabbtur, för att komma tillbaka i morgon igen. Han har bara hunnit se de tre-fyra senaste MFF-matcherna, så han tar med sig videoklipp från matcherna som han har fått av Jens Fjellström. I England har han sin norska fru och sin son Colin Rösler, som den gångna säsongen var mittback i Manchester Citys U18-lag. Han har ytterligare en son i New York, Tony Rösler.

I övrigt har spelarna haft fystester i dag, och den kommande veckan blir det möten för Rösler med både spelare och tränare. Ett par av spelarna har han koll på sedan tidigare, exempelvis Rasmus Bengtsson som han försökte värva till Viking Stavanger för runt tio år sedan.

- Jag vet att truppen är bra, bättre än vad laget är i tabellen. Det finns inga tvivel kring. Nu har jag tid att se spelarna i en miljö med två träningsmatcher där resultat inte är det viktiga. Det viktiga är att uttrycka sig bra, att göra intryck på mig. Alla kan göra intryck på mig från och med nu, även på träningar.

- Jag tror mycket på analys, arbete med video. Inte bara med laget utan också individuellt. Att visualisera är ett fantastiskt verktyg för att lära sig, men mina huvudintryck kommer från det som händer på träningsplanen och i matcherna. Det avgör vem som startar och inte startar.

I tidigare intervjuer har han pratat mycket om att han vill spela en ”heavy metal”-fotboll. Han vill ha en snabb fotboll, med snabba omställningar i bägge riktningarna och ta kommando med presspel, men tonar ner ”heavy metal”-begreppet.

- När man är coach så är det olika när man tar över Malmö FF, eller Fleetwood Town, eller Brentford. Alla lag har sin egen karaktär. Det jag ser här är att mycket bra jobb har blivit gjort. Det är en talangfull trupp, med en genomsnittsålder på 26 år.

- Jag kommer hit med ödmjukhet, erfarenhet, och kunskap för att förhoppningsvis hjälpa spelarna med en eller två saker för att börja vinna igen.

Hur känner han då att ta över en klubb som nyligen sparkat två guldtränare?

- Förra året var jag årets tränare i League One. Det händer ibland (att man får sparken), säger han med sin karakteristiska leende.

Rösler, uppvuxen i Östtyskland, har framför allt tränarerfarenhet från England och Norge. När det gäller formationer använde han mycket 4-2-3-1, 4-4-2, och 4-3-3 tidigare i sin karriär, men i Fleetwood Town skapade han stora framgångar med en mer 3-5-2-liknande formation.

Han har också haft ett ryckte om sig att lyfta fram unga spelare. I sin första startelva i Leeds satte han in fem stycken unga spelare från start, varav fyra från den egna akademin. Under tiden i Brentford hade de också flera gånger bland de yngsta startelvorna i ligan, och Fleetwood Towns trupp hade bland den lägsta snittåldern i League One.

Enligt honom själv vill han bland annat få de yngre anfallarna att lära sig mycket av Markus Rosenberg, både i allroundspelet men även i avslutslägen.

- Jag försöker få anfallarna så att de aldrig ska tvivla på sig själva. Att man ska försöka hela tiden.