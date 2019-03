ÖFK:s revisor utreds - klubben lägger locket på: "Varför skulle vi kommentera det?"

Östersunds FK:s revisor har rest med klubben till Europa-matcher, bjudits in till klubbfest och sponsrar föreningen. Nu utreds han av Revisorsinspektionen för misstänkt partiskhet, rapporterar SVT. - Vi har inga kommentarer, säger ÖFK:s pressansvarig Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

Det ställs hårda krav på att en revisor ska vara oberoende och opartisk. Nu har Östersunds FK:s revisor hamnat i blåsväder. Han ska granska klubbens ekonomi och se till att det som ÖFK uppger i sin årsredovisning är sanningen, men nu avslöjar SVT att han samtidigt har så pass besvärande kopplingar till klubben att Revisorsinspektionen bestämt sig för att utreda honom.

SVT uppger att revisorn till exempel åkte med det flygplan som ÖFK chartrade ner till Grekland för Europa League-matchen borta mot Paok hösten 2017. Han bodde då tillsammans med ÖFK:s lag, på samma hotell, enligt SVT. Planerat under resan ska bland annat middagar, nätverksmingel, föreläsningar och medverkan på lagets träningar varit.

Dessutom blev revisorns firma inbjuden till en sponsorträff hösten 2018, när klubben ville tacka sina sponsorer för året som gått och bland annat bjöd på mat och fri bar. Tre platser nära scenen på evenemanget reserverades åt revisorns firma, uppger SVT.

Revisorn är också den tidigare ÖFK-ordföranden Daniel Kindbergs revisor, hävdar SVT. Han är personen som synar ekonomin i flera av Kindbergs bolag, vilka han dock inte sitter i styrelsen för längre.

Revisorsinspektionen ansvarar för att se till att lagar och regler gällande god revisionssed följs. Deras chefsjurist, Anders Ahlgren, säger nu följande till SVT:

- Detta har gett oss anledning att utreda revisorns uppdrag och hur han har hanterat de för revisorer mycket viktiga frågorna om självständighet och opartiskhet.

Revisorn i fråga hävdar att han och hans firma varit oberoende i samtliga revisioner som de stått för, och att han välkomnar Revisorsinspektionens granskning.

- Vi som företag har endast köpt biljetter och biljettpaket med mat och dryck till ÖFKs matcher samt hyrt en reklamplats. Några från vår personal, inklusive mig själv, har privat rest och deltagit som åskådare i vissa av ÖFK:s matcher i Europaspelet, säger revisorn till SVT.

Han tonar också ner firmans deltagande på den nämnda sponsorfesten.

- Jag som var revisor gick aldrig på denna galan. Vår bedömning är att vårt oberoende enligt god revisionssed inte är påverkat.

Från ÖFK:s håll är det lockat på som gäller kring revisorn. Det trots att man inte varit sparsamma med kommentarer kring de uppgifter som framkommit i SVT:s Uppdrag Granskning i övrigt.

- När det gäller revisorn så har vi inga kommentarer. Jag såg någonstans att revisorn sagt att han välkomnar den undersökningen och inte är ett dugg orolig. Så nej, vi kan inte kommentera det ytterligare, säger klubbens pressansvarig Niclas Lidström till Fotbollskanalen.

Varför inte det?

- Nej, men varför skulle vi göra det? Det finns ingen anledning att kommentera det i det här skedet.

Att han har rest med er på matcher, att hans firma bjudits in till fester och att han är en sponsor - hur tänker ni runt det?

- Som sagt, jag kan inte kommentera det ytterligare just nu. Jag kan bara konstatera att han har köpt in sig på någon resa, vad jag förstått. Det är inte konstigare än så. Men i övrigt: inga kommentarer när det gäller den delen.

Finns det någon anledning för er att se över valet av revisor?

- Jag kan inte kommentera det heller, just nu.

Vore det inte bara enklare för er att inte ha några kopplingar till er revisor?

- Jag tänker inte kommentera det här ytterligare, avslutar Lidström.

Under tisdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Svenska Fotbollförbundets licensnämnd i januari anmälde ÖFK till disciplinnämnden och representantskapsmötet, som beslutar om eventuell degradering för klubben. Det med anledning av vad som framkommit i det ekobrottsmål som Daniel Kindberg är misstänkt i.