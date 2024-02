Pittas siktar på att vinna skytteligan: "Inte rädd för att säga det"

I somras värvade AIK in Ioannis Pittas och på 13 framträdanden i allsvenskan under hösten satte han nio mål. Under söndagen bättrade han på sitt facit i tävlingssammanhang för de svartgula, när han gjorde ett mål i cuppremiären mot Örebro SK.

- Jag är glad över att vi spelar tävlingsmatcher igen. Det var viktigt att vi tog tre poäng. Att vinna matcher ger självförtroende, säger Pittas.

AIK vann med 3-1 och Pittas gjorde 1-1-målet.

- Det är alltid en bra sak att en striker gör mål och jag är övertygad om att jag kommer fortsätta göra det.

- Det var en fantastisk assist av Anton (Salétros). Vi har uppgraderat vår kemi. Det kommer bli bättre och bättre med tiden också.

Pittas siktar högt i år.

- Jag vill alltid uppnå saker. Jag vill uppnå saker med AIK, att slåss om topplaceringar och jag har stora personliga ambitioner. Jag är säker på att jag kommer kämpa om att vinna skytteligan.

Ja, är det skytteligasegern du siktar på?

- Så klart, så klart. Jag är inte rädd för att säga det. Jag kommer göra mitt bästa och sen är det upp till mig och laget. Men först och främst är det viktigt att laget gör det bra och sen kommer mina personliga mål i andra hand.

Han är medveten om det finns förväntningar om att det är just han som ska göra ”målen” för AIK.

- Men jag är en person som väldigt sällan känner press. Det är en bra sak för mig. Jag tror på mig själv.

Mot ÖSK visade också Pittas att han även tänker på sina lagkamrater. Då gav han bort en straff på tilläggstid till "konkurrenten" Omar Faraj.

- Han frågade om den och jag gav den till honom, för jag tänkte att han skulle bli glad av att göra mål. Då får han självförtroende. Så jag är glad över att han är glad.

Pittas berättar att han är uppsatt som straffskytt i AIK.

- Men jag hade fått mitt mål och det var viktigare att han fick självförtroende av ett mål än att jag fick göra ett andra. Jag vill ha en bra relation till alla i laget och inte bara tänka på mig själv.

- Omar har sagt till mig efteråt, 20 gånger, att jag gjorde hans dag och att han var glad. Så det är en seger för mig också, förklarar cyprioten.