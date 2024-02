AIK bekräftar Andersson-intresse - men öppnar för utländsk back: "Kan försvinna några"

AIK vann sin premiär i svenska cupen mot Örebro under söndagen, med 3-1. Efter segern ger sportchefen Thomas Berntsen besked om att nyförvärvet Ismaila Coulibaly, en mittfältare/forward som AIK lånat in från Premier League-klubben Sheffield United, ansluter till laget under måndagen.

- Han landar i morgon. Det har löst sig med visum. Han har tränat med Sheffield United fram till nu så vi räknar med att han är i bra form. Vi ser fram emot att han är med oss i träning från och med tisdag, säger Berntsen.

Är han spelklar?

- Ja, han är spelklar.

De svartgula jagar annars en ytterback och nyligen avslöjade Fotbollskanalen att AIK hört sig för kring Rosenborgs Adam Andersson. Under söndagen skrev Expressen att förhandlingar om honom pågår.

Annons

Nu bekräftar Berntsen att 27-åringen är ett av de namn som man överväger.

- Generellt kan jag säga att vi inte kan kommentera spelare som är i andra klubbar men vi har också sagt att vi helst vill ha en ytterback som kan spela på båda kanterna och att han helst ska vara svensk. Då är ju han ett av alternativen.

- Men vi får se vad vi landar i. Det kan hända att det är några andra spelare försvinner ut och då kan det bli så att det frigörs plats för en utländsk spelare. Då kan det hända att det blir en annan (spelare än Andersson). Så vi är inte närmare än att han finns på vår lista.

Vem skulle kunna lämna?

- Det får du inte veta, säger sportchefen och ler.

Utlänningskvoten i allsvenskan innebär att max nio av 20 spelare i matchtruppen får vara utländska.