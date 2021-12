Rakip vann sjätte SM-guldet: "Två minuter innan bytet sa jag: 'Hoppas ingen blir skadad'"

Redan efter 22 minuter tvingades Malmö FF byta i den sista allsvenska matchen mot Halmstads BK. Oscar Lewicki gick ut och Erdal Rakip fick ersätta på mittfältet.

En Rakip som var oförberedd, minst sagt.

Du har sex SM-guld nu, men detta var ett nytt sätt att vinna på. Vad hände?

- Jag kom in ganska tidigt. Två minuter innan säger jag till "AC" : Hoppas ingen blir skadad. Det är jobbigt att komma in så bara mitt i en match. Två minuter efter ser jag Oscar teckna (för byte). Jag håller åt höger och vänster, har vi några andra innermittfältare? Det var jag och AC, så han sa "värm upp, du ska in". Aghh! Så fick man springa några ruscher, man var fortfarande kall i kroppen till man kom in i matchen, säger Rakip.

MFF spelade 0-0 vilket räckte för att vinna allsvenskan på bättre målskillnad än AIK. Halmstad hade ett visst tryck under slutminuterna men överlag hade hemmalaget bra kontroll under den avslutande halvleken.

- Jag tycker att det går bra under hela matchen. Vi gör en bra match och kontrollerar. De har inte många målchanser och vi har ändå några. När det står 0-0 kan matchen sluta hur som helst, man kan få in en boll från ingenstans. Vi håller tätt och när det kommer fram till den 90:e ser jag fem tilläggsminuter. Det var ändå jobbigt, jag tänkte var hade han hittat de fem minuterna? Men vi kontrollerar och håller koll, säger Rakip.