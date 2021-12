En sak lärde vi oss 2021: Inget kan stoppa Malmö FF

Men efter en att dramatiken återvänt under slutomgången är Malmö FF mästare igen. Svensk fotbolls svar på jätten glufs-glufs hade sin sämsta period strax efter att serien vände och riskerade att förlora serieledningen så sent som för två veckor sedan efter 2-2-missräkningen mot BK Häcken.

Djurgården var i sin tur förmöget att bara ta en poäng på nästkommande två matcherna medan AIK gjorde vad de kunde som vann mot Elfsborg och Sirius den här veckan. Men efter MFF:s 0-0-resultat mot Halmstads BK i dag har segerfirandet i Skåne börjat. Malmö FF har efter chockförlusten mot Mjällby den 3 oktober vunnit fem allsvenska matcher och spelat oavgjort i tre och varit toppkvartettens klart formstarkaste lag under hösten.

Det mest slående under sommaren och hösten har varit att ingenting i slutändan kunnat stoppa MFF. De kvalade in till Champions League, en bragdprestation i sig, och har spelat 16 matcher fler än både Djurgården och AIK under säsongen.