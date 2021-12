Så ska MFF bli ännu bättre 2022: "Blir inte mätt - siktar på tvåsiffrigt"

- Nej, det är klart att det är svårt att sätta känslor på det – man är så lycklig. Det kommer ta lite tid att ta in det faktiskt, säger Daniel Andersson.

Hur säker var du på att ni skulle greja det, sett till hela hösten? - Det har ju svängt hela tiden. Det har varit ur en, sedan tänkte man att det här fixar vi, sedan tappade vi det igen och sedan bjöds man tillbaka. Man har ju aldrig varit säker, och det är klart att man gick in till den här matchen med ett jäkla bra läge. Men Halmstad är luriga, det visste vi, det satt hårt åt igen.

Under året värvade MFF till exempel Veljko Birmancevic och Sergio Peña för tio miljoner kronor var, löste ett dyrt Antonio Colak-lån, men hittade också kontraktslösa prestigeförvärv som Niklas Moisander.

- Vi har bytt väldigt många spelare under året, det är många som kommit in under sommaren. Kan man bygga vidare på de spelarna har vi något starkt att bygga vidare på, och det är klart att det kanske kommer någon ny till det om det försvinner någon. Jag tycker att stommen är fantastiskt bra och intressant, vi har mycket att jobba med. Det är väl egentligen så man jobbar – blir bättre och bättre med de spelarna man har och så försöker man sätta till något ännu vassare, säger Andersson.