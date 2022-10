Riddersholm såg rött - efter ironisk gest: "Mitt fel"

Djurgårdens IF besegrade under måndagskvällen IFK Norrköping med 1-0 efter ett sent mål av Haris Radetinac i Östergötland. I mitten av andra halvlek - efter 72 minuters spel - fick Peking-tränaren Glen Riddersholm både gult och rött kort, vilket gjorde att han tvingades sätta sig på läktaren på arenan.

Riddersholm protesterade först efter att mittfältaren Arnor Sigurdsson fått ett gult kort och gjorde sedan en ironisk applåd mot huvddomaren.

- Det är mitt fel. Jag satte mig i en situation där det händer. Första gula kortet vet jag inte varför jag fick. Det andra är helt okej. Jag gjorde ett fel. Där får jag lägga mig platt. Jag är ledsen över det men jag kan inte ändra på det, säger tränaren under presskonferensen.

IFK Norrköping är placerat på tolfte plats i allsvenskan. I sista omgången ställs Norrköping mot svenska mästaren BK Häcken på Bravida Arena.