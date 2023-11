SPELARBETYG: Så bra var MFF och Elfsborgs spelare i guldmatchen

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

MALMÖ FF

-

Pontus Jansson

Kanske lite väl het på gröten ibland men visade vägen som ledare genom aktioner och instruktioner. Stängde ner mycket av Elfsborgs offensiv tillsammans med Cornelius.

Derek Cornelius

Mittbacken var både bra med boll och i duellspelet. Spelar med ett lugn och en bestämdhet.

Gabriel Busanello

Återigen en vass insats från vänsterbacken. Allt han gör ser naturligt ut. Bidrog både offensivt och defensivt. Har varit ett superköp för MFF.

Taha Ali

UT 85. Lyfte arenan med sina dribblingar. Ville otroligt mycket och skapade problem för Elfsborg. Brände ett läge med öppet mål i slutskedet.

Annons

Lasse Berg Johnsen

Lade ner ett hårt jobb på centralt mittfält. Vann boll och fördelade boll.

Sergio Peña

UT 85. Smart, skicklig och rivig. Tillsammans med Berg Johnsen tog han hand om mycket centralt.

Sebastian Nanasi

Lurig att hantera för Elfsborg, men i första halvlek ofta utan att få till en riktigt slutprodukt. Växlade upp i andra halvlek. Då serverade han Kiese Thelin ett friläge (men forwarden fälldes) och Taha Ali ett öppet mål.

Isaac Kiese Thelin

Malmös nia fixade en straff och satte den själv till 1-0. Levererade det han skulle, helt enkelt.

Johan Dahlin

MFF-keepern var vaken när han behövde agera, vilket inte var ofta.

Martin Olsson

UT 40. Tvingades kliva av redan innan paus på grund av skada. Backen gjorde inget större väsen av sig på planen och höll tätt bakåt.

Stefano Vecchia

UT 72. Utmanade en hel del på sin kant och kom till några fina inspel. Men ytterforwarden fick inte till det sista lilla.

Annons

Niklas Moisander

IN 40. Mittbacken kastades in när Olsson skadade sig och stod för ett stabilt inhopp.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Søren Rieks (IN 72), Otto Rosengren (IN 85), Oscar Lewicki (IN 85)

IF ELFSBORG

-

-

Andri Baldursson

UT 78. Bröt flera MFF-anfall. Också flera bra passningar, bland annat så att Frick blev fri.

Johan Larsson

Bra defensiv insats och släppte inte många förbi sig.

Sebastian Holmén

Ledare i försvaret. Pondus och bra i duellspelet.

Niklas Hult

Stor vikt vid defensiven och hade oftast bra koll på luriga Taha Ali.

Buhari Ibrahim

Räddade sitt lag tre gånger. Men orsakade också straffen till 1-0.

Hákon Valdimarsson

Släppte in mål på straff. Annars rejäl och bra. Fin spelförståelse och reaktion på Penas skott som styrdes lurigt.

Per Frick

UT 58. Rev och slet och retade upp motståndarna. Bra i presspelet och gav hela tiden allt. Blev fri i början på andra halvlek efter lyftning av Baldursson - borde gjort det bättre.

Annons

Jens Jakob Thomasen

UT 72. Kämpade och slet utan att glänsa.

Michael Baidoo

Blandade och gav och hotade inte tillräckligt mycket.

Alexander Bernhardsson

UT 72. Fick inte till sin vanligtvis fina offensiv.

Jeppe Okkels

UT 58. Fick inte till sin vanligtvis fina offensiv. La stor vikt i defensiven där han hjälpte Hult med Taha Ali.

Ahmed Qasem

IN 58. Hoppade in med förhoppning om att få fart på offensiven, men lyckades inte hota.

Sveinn Gudjohnsen

IN 58. Hoppade in med förhoppning om att få fart på offensiven, men lyckades inte hota.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Besfort Zeneli (IN 72), Noah Söderberg (IN 72), Jalal Abdullai (IN 78)