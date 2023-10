Svensson vägrade titta på Blåvitts straff: "Idioten chippade ju senast"

IFK Göteborg slåss för att hålla sig kvar i allsvenskan. Under söndagen kvitterade man sent mot Hammarby och fick med sig en poäng från Tele2 Arena. Nyförvärvet Arbnor Mucolli stänkte in en straff på tilläggstid.

- Det är 100 procent straff. Det går inte att snacka bort den. Tröjdragning inne i straffområdet är ju straff, säger mittbacken Gustav Svensson.

Svensson vägrade dock titta på straffen. Han vände ryggen till och satte sig ner.

- Senast (mot BP) så chippade han ju, den idioten. Jag visste inte vad han skulle hitta på nu. Så jag litar inte till 100 procent på Mucolli. Men jättebra. Det var en jättebra straff.

Annons

- Jag får väl börja titta. Men det är en liten grej, jag har alltid gjort så. Jag tittar på storbildsskärmen istället. Så jag ser ju straffen.

På frågan varför det känns bättre att titta där svarar han:

- Jag vet inte. Det känns som ett tv-spel mer. Jag distanserar mig från verkligheten. Det är otroligt mycket på spel och det var en viktig straff. En poäng blir viktigt i slutkampen.

Mucolli skrattar när Svenssons ord kommer på tal.

- Han sa till mig att han aldrig tittar. Så jag vet inte. Det är hans grej. Jag sa till honom: "När jag har bollen kan du bara titta och ta det lugnt", säger Blåvitt-dansken.

- Jag visste vad jag skulle göra innan. Det blev bra.

Hur var det att slå straffen mot Hammarbys klack?

- Jag älskar det där. De försökte skrika och så. Jag kände inte av någon press. Jag visste vad jag skulle göra och jag visste att jag skulle göra mål.

Annons

Ytterforwarden är tillfreds med Blåvitts insats.

- Vi gjorde allt vi pratat om innan. Vi skulle bara gjort fler mål. Jag borde gjort ett mål innan jag satte straffen. Det är som det är och det här blev en viktig poäng på en svår bortaplan

Gustav Svensson igen:

- 1-1 känns okej. Men när jag tänker på hur första halvlek var så borde vi kanske kommit härifrån med mer.

IFK Göteborg har tre poäng ner till BP på kvalplatsen.