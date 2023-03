Tipset: Så slutar allsvenskan 2023

Varje år hålls en upptaktsträff när den allsvenska premiären närmar sig. Inför den tippar representanter för media hur serien slutar.

Under måndagen ägde träffen rum och då avslöjades hur media tror att den allsvenska tabellen ser ut när säsongen är över i slutet av året.

Djurgården tippas ta hem SM-guldet. Regerande mästarlaget BK Häcken "rankas" som tvåa och Malmö FF förväntas återigen missa titeln. MFF är trea i mediatipset.

- Bättre än förra året, då blev vi sjua, svarar nye tränaren Henrik Rydström på tipset.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf:

- Det är lite annorlunda jämfört med hur det (tipset) brukar se ut. Men vi tar gärna den slutplaceringen.

Brommapojkarna och Varberg tros ramla ur serien.

- Väntat, säger BP-tränaren Andreas Engelmark om tipset.

Varbergs tränare Joakim Persson kommenterar spådomen från media med glimt i ögat.

- Det här var väl överraskande. Det här blir "det fjärde svåra året". Experterna brukar inte ha rätt. Vi kommer nog ha ett gäng bakom oss, säger Persson och fortsätter:

- De (experterna) kan nog inte ens nämna tre nya spelare hos oss. Vi har ett riktigt spännande lag på gång.

Storlaget IFK Göteborg, som aviserat att man vill vara med i toppen av tabellen, tippas sluta på en niondeplats.

Så slutar allsvenskan 2023, enligt media:

1. Djurgårdens IF

2. BK Häcken

3. Malmö FF

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. IFK Norrköping

8. Kalmar FF

9. IFK Göteborg

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12. IFK Värnamo

13. Degerfors IF

14. Halmstads BK

15. Varbergs Bois

16. IF Brommapojkarna