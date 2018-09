TV: Bajens miss i guldstriden - kryssade mot Sirius: "Känns jobbigt"

Under söndagen åkte AIK på sin första allsvenska förlust den här säsongen, borta mot toppkonkurrenten IFK Norrköping. Det gjorde att Hammarby vid seger mot Sirius under måndagen skulle gå upp bara två poäng bakom ”Gnaget” i striden om SM-guldet.

- Vi har sagt att vi har en bra chans att skapa lite spänning och ta rygg igen, berättade Hammarbys tränare Stefan Billborn för C More inför avspark.

Men inför 6 377 åskådare på Studenternas IP lyckades inte Bajen få med sig mer än en poäng. Bottenlaget Sirius knep en viktig pinne (1-1) i kampen om ett nytt allsvenskt kontrakt och är nu en poäng bakom Brommapojkarna, som ligger på på säker mark.

Sirius målskytt i Uppsala? Förre Hammarby-spelaren Philip Haglund. Han knoppade in 1-0 med skallen efter en frispark i den 16:e minuten. Sättet som han nätade på fick dock flera Bajen-spelare att bli vansinniga, eftersom Haglund drog i bortalagets Simon Sandberg, som föll omkull, i duellen som ledde fram till målet. Argast blev Björn Paulsen, som sprang efter domaren Martin Strömbergsson och blev varnad.

- Jag försökte ta mig in framför backen, det blev lite gruff och sen nickade jag in den, sa Haglund till C More i paus.

Om att han firade målet säger målskytten:

- Det finns en del av mitt hjärta som är Bajen, men vi kämpar för att vara kvar i allsvenskan och det målet var jätteviktigt för oss. Det kändes rätt att fira det.

Kort efter målet var Moses Ogbu nära att göra 2-0 till Sirius, efter att ha snurrat upp två motståndare. Men Sirius-forwarden avslutade utanför stolpen.

Hammarby skapade flera chanser i den första halvleken, bland annat var Vladimir Rodic ytterst nära att få in 1-1 i den 34:e minuten. Då sköt han utanför från nära håll efter en djupledspass från Nikola Djurdjic.

Sirius ledde i paus, men Hammarby fortsatte att trycka på för en kvittering under den andra halvleken och i den 79:e minuten fick de så utdelning. Djurdjic hittade fram till Rodic, som inne i straffområdet tryckte in 1-1 bakom Lukas Jonsson i Sirius mål.

Några fler mål i matchen blev det inte, trots att Hammarby skapade stora farligheter i slutminuterna. I den 85:e minuten sköt inhopparen Sander Svendsen i ribban och några sekunder efter det gjorde Lukas Jonsson en vass räddning på ett Björn Paulsen-skott från nära håll.

Hammarby har nu fyra poäng upp till AIK, som leder allsvenskan, med nio omgångar kvar att spela.

- Det finns inget annat än att ta tre pinnar mot AIK, säger Hammarbys offensive mittfältare Muamer Tankovic till C More.

- Det känns jobbigt. Vi hade helst velat vinna, då hade det blivit ett roligare derby. Men än är det inte över. Om vi vinner mot AIK kan allt hända, det är bara att blicka framåt.

Varför det inte blev en seger? Det har Tankovic svårt att förklara.

- Vi hade lägen att göra mål på. Det är små marginaler, jag vet inte vad jag ska säga.

Om att han byttes ut med en kvart kvar att spela säger han:

- Klart man vill vara på plan i 90 minuter. Man vill helst kunna avgöra matchen. Det är inget konstigt med det, vi är människor och vi har känslor. Så klart blev jag lite upprörd. Men så är det.

Sirius lag: Lukas Jonsson - Karl Larson, Johan Eiswohld, Oscar Pehrsson, Tim Björkström - Mohammed Saeid, Robert Åhman Persson - Sam Lundholm (Axel Björnström 81), Philip Haglund, Jesper Arvidsson (Stefano Vecchia Holmquist 64) - Moses Ogbu (Daniel Jarl 74)

Hammarbys lag: Johan Wiland - Simon Sandberg, Björn Paulsen, David Fällman, Neto Borges - Junes Barny, Serge-Junior Martinsson Ngouali - Vladimir Rodic (Imad Khalili 81), Muamer Tankovic (Mads Fenger 74), Jiloan Hamad (Sander Svendsen 63) - Nikola Djurdjic