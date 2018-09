Bedrövad Svendsen missade jätteläge för Bajen: "Jag är tom - har kämpat hela året"

Sander Svendsen har inte varit en startspelare under Stefan Billborns ledning det här året. Den norske forwarden har haft ett tufft 2018 och borta mot Sirius under måndagen sköt han i ribban från nära håll när han fick ett drömläge att avgöra matchen i slutminuterna. Drabbningen slutade 1-1 och därmed lyckades inte Hammarby knappa in tre poäng på AIK i toppen av allsvenskan.

Efter slutsignalen på Studenternas IP i Uppsala var Svendsen rejält nedstämd.

- Just nu är det en tom känsla, säger han.

- Hela laget ska ha kredd för att vi stod upp och kämpade som ett lag, allihopa, det är bara olyckligt att vi inte fick med oss tre poäng.

Hur tänker du kring ditt ribbskott?

- Just nu är jag bara tom. Jag har kämpat hela året... jag försöker varje dag, jag tränar och jobbar på, men just nu har jag lite otur i livet och med fotbollen. Jag får bara respektera det och jobba vidare. Det kommer lossna någon gång. Det enda jag kan göra nu är att försöka göra det så bra som möjligt när jag kommer in, det är det jag vill, och det är därför jag tycker det är så jobbigt just nu när jag fick chansen att hjälpa laget och göra ett viktigt mål. Det är en tom känsla.

- Det gick snabbt och det var mycket folk där, så det handlade egentligen bara om att få i väg ett skott. Men den ska sitta tio av tio gånger. Jag står och tränar på det där varje dag på träning, så det är lite jobbigt att inte få tillbaka för det arbetet som man lägger ner. Men det är så fotbollen är. Det här är en erfarenhet för mig också. Jag får bara jobba vidare så kommer det att lossna.

Svendsen är dock optimistisk inför vad som väntar framöver.

- Det är nio omgångar kvar och jag tror att vi kommer vinna guldet. Vi kommer göra allt vi kan för att få till det.

På söndag väntar derby borta mot AIK, som leder serien och är fyra poäng före Hammarby.

- Jag hoppas att vi först och främst vinner matchen, och att det lossnar för mig. Att få göra ett mål i den matchen hade betytt mer än allt för mig, avslutar Svendsen.