TV: Billborn frustrerad: "Då vill man ju bara hoppsparka någon"

Foto: Bildbyrån/C More.

Seger för Bajen – men Stefan Billborn var förbannad efteråt.

Anledningen? De frisparkar Bajen gav bort som ledde till ÖSK-mål.

- Då vill man ju bara gå in och hoppsparka någon, säger han till C More efter matchen.