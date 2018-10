TV: Charaisjvili räddade poäng med läcker frispark i slutsekunderna

IFK Göteborg tog emot Trellborg i ett ångestmöte på Gamla Ullevi, där bägge lagen var i behov av tre poäng.

IFK Göteborg tog ledningen i matchen efter bara två minuter. Robin Söder släppte ut bollen på Victor Wernersson som spelade in bollen i straffområdet. Där var Sebastian Ohlsson helt fri och kunde liggandes stöta in ledningsmålet bakom Marko Johansson.

Trelleborg borde kvitterat redan efter tio minuter när Dennis Hümmet var helt fri framför målet. Han blev fri efter Anton Tidemans felträff och skulle bara raka in kvitteringen, men istället missade hab det öppna målet och sköt i ribban.

Men Trelleborgs kvittering kom istället tjugo minuter senare. Efter en hörna lyftes bollen in i Blåvitts straffområde igen och bollen hamnade vid Robin Nilssons fötter. Med en smart chipp lyfte han bollen förbi Erik Dahlin och kvitterade till 1-1.

Trelleborg ville också få en straff precis innan halvtid, när David Boo Wiklander tog tag i en genomlöpande Felix Hörberg som trillade av kontakt. Men domaren Patrik Eriksson valde att inte blåsa straff.

- Vi gör för mycket enkla misstag. Det blir mycket böljande spel, så det blir jobbigt, säger IFK:s målskytt Sebastian Ohlsson i halvtid till C More.

IFK pressade på för ett ledningsmål i andra halvlek, där flera spelare hade chanser att göra mål. Men istället blev det Trelleborg som skulle göra matchens tredje mål.

Oscar Johansson vann en nickduell efter en utspark och gav Felix Hörberg yta att springa in i med bollen. Hörberg tog sig in i straffområdet och avslutade i bortre hörnet och gav Trelleborg ledningen.

Slutet blev händelserikt, där Göteborg fick flera chanser att kvittera. Först fick Giorgi Charaisjvili utrymme att avsluta inne i straffområdet, men han skott var rakt på målvakten. Sedan fick Carl Starfelt huvudet på ett hårt inspel och tvingade Johansson till ännu en räddning.

När sedan Zoran Jovanovic blev utvisad för en farlig spark mot Tobias Hysén, som fick bäras ut på bår, gav Göteborg en frispark i ett bra läge utanför straffområdet. Då klev Giorgi Charaisjvili fram och satte den frisparken och räddade poäng för Göteborg.

- Efter vårt mål kunde vi fortsatt öst på och avgjort matchen. Istället bjuder vi in de och sen så blir det en jämn match, 1-1 och de kan kriga och stångas och stänga ner matchen, säger IFK:s tränare Poya Asbaghi efter matchen till C More.

Trelleborgs tränare Patrick Winqvist menar att laget bara var en situation ifrån att vinna matchen.

- Vi skulle rott hem den här matchen. Vi skulle ha haft straff i slutet av första. Det är det som är lite signifikativt för hela säsongen. När saker och ting avgörs det är de här marginalerna som man inte rår över, säger Winqvist i C More efter matchen.

Göteborg tog en viktig poäng i kampen om att undvika nedflyttning och har nu fem poäng ner till Brommapojkarna på kvalplatsen. Trelleborg ligger kvar på sista platsen i tabellen och har 6 poäng till kvalplatsen och 9 poäng upp till säker mark.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlin – Salomonsson, Boo Wiklander, Starfelt, Wernersson – Ohlsson, Oldrup Jensen, Karlsson Lagemyr, Erlingmark, Charaisjvili - Söder

Trelleborg: Johansson – Jönsson, Sudic, Blomqvist, Tideman – Hörberg, Ohlsson, Nilsson, Jovanovic – Hummet, Brorsson