TV: Otäck smäll på Hysén – TFF-anfallaren visades ut: "Det är alldeles illrött"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

IFK Göteborg jagade kvittering hemma mot Trelleborg.

Då kom Zoran Jovanovic in sent i en duell med Tobias Hysén – som blev utburen på bår.

- Vad är det för spel? Rött kort. Det är alldeles illrött, kommenterar C Mores Patrik Westberg.