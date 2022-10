TV: Dovins jätteräddning räddade Bajen - MFF och Hammarby tappar mark i toppen efter 0-0-resultatet

Tabelltrean Malmö FF låg två poäng bakom trean Hammarby och gjorde en förändring i startelvan sedan derbysegern mot Helsingborgs IF, där Jonas Knudsen ersatte den avstängde Martin Olsson i sin hundrade match för MFF. Skade- och avstängningsläget lättade i Bajen till den här omgången, vilket medförde att Shaquille Pinas, Oliver Dovin, Mads Fenger och Edvin Kurtulus var tillbaka i startelvan.

Matchen inleddes i ett högt tempo på Eleda Stadions våta gräsmatta. I den tionde minuten fick Bajens Veton Berisha ett jätteläge men Lasse Nielsen glidtacklade bort avslutet på ett storartat sätt. Sedan tvingade Jo Inge Berget Hammarbymålvakten Dovin att rädda ett avslut till hörna, innan Isaac Kiese Thelin och Sören Rieks fick varsin målchans utan att träffa målet. Rieks fick sedan bytas ut mot Hugo Larsson efter en känning.

ANNONS

Därefter följde en period där lagen hade problem att skapa målchanser. MFF:s presspel tvingade Hammarby till längre passningar medan hemmalaget saknade skärpa i den sista tredjedelen. I den 42:e minuten kom sedan läget för Hammarby när Joel Nilsson frispelades till höger i straffområdet, men Ismael Diawara stod för en benparad på Bajenytterns avslut och halvleken förblev mållös.

MFF:s Hugo Larsson om att bytas in tidigt i matchen:

- Det är klart det är tufft. Men det var inte mer speciellt att hoppa in den här gången jämfört med någon annan. Jag var beredd, säger Larsson till discovery+ och fortsätter om lagets halvlek:

- Det är helt okej. Jag tycker att vi kan göra det lite bättre framåt men vi håller oss solida bakåt.

Hammarbys Joel Nilsson i samma sändning:

ANNONS

- En helt okej halvlek. Vi hade några chanser där jag bland annat kunde gjort mål på ett läge, säger Nilsson.

- Vi måste sätta våra chanser i andra halvlek. Vi ska leda med 1-0 eller 2-0, tycker jag.

Hammarby började också den andra halvleken bäst. De träffade målet igen i den 50:e minuten när Diawara fick mota undan Mohanad Jeahzes vänsterslägga till hörna. Fenger provade sedan från distans men bollen skruvade sig strax utanför stolpen. I den 54:e minuten sköt Nahir Besara bollen några decimeter över från ett farligt frisparksläge.

Sedan följde en period där MFF kom i flera attacker. Under en sådan bröt sig Joseph Ceesay in i straffområdet och avslutade med vänsterfoten. Skottet gick via en gästande försvarare i burgaveln, och längst bort stod en fri Ola Toivonen och gestikulerade missnöjt. De avslutande 20 minuterna präglades av krampaktigt spel. MFF fick dock ett hyfsat läge i den 85:e minuten när Felix Beijmo hittade Dennis Hadzikadunic, som avslutade med sin sämre vänsterfot på Dovin. En minut senare fick Bajenmålvakten göra en betydligt svettigare räddning.

ANNONS

Kiese Thelin hittade en fristående Anders Christansen utanför straffområdet, men Dovin fick upp en näve och räddade MFF-kaptenens skott från att gå i krysset.

- Det var en bra räddning, säger Dovin till Discovery+.

- Man hinner inte tänka så mycket. Det är bara att flytta sig och slänga sig och hoppas att man når den, fortsätter han.

Matchen slutade 0-0, vilket lär kännas som en förlust för båda lagen. Hammarby är fortfarande fem poäng bakom serieledaren Djurgården, som möter Degerfors borta ikväll. MFF i sin tur är alltjämt två poäng bakom Bajen på den sista Europaplatsen.

- Vi ville gå för tre poäng, men vi sa till varandra innan att vi efter matchen ska kunna kolla varandra i ögonen, och säga att vi presterade och gjorde allt vi kunde. Jag tycker vi gjorde en bra match, och vi hade några chanser i första, där vi kunde gjort mål. Ibland blir det tre poäng, och i dag blev det en poäng, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Vi ville ha vinsten i dag, så jag tror att vi alla kommer vara lite besvikna. Samtidigt tycker jag ändå vi gjorde en bra match och vi stod upp för varandra.

Startelvor

Malmö FF: Diawara - Ceesay, Nielsen (K), Hadzikadunic, Knudsen (utbytt 71') - Lewicki, Zeidan (46'), Rieks (19') - Sejdiu (62'), Kiese Thelin, Berget.

Byten: Larsson (19'), Toivonen (46'), Beijmo (62'), Christiansen (71')

Hammarby: Dovin - Kurtulus, Fenger, Pinas, Jeahze - Sadiku, Bojanic (K) (81'), Besara (90') - Nilsson (69'), Ludwigson (90'), Berisha.

Byten: Andersen (69'), Vagic (81'), Saidi, Sandberg (90')

Gula kort: Nielsen (45'), Knudsen (45'), Ceesay (62'), Dovin (72'), Andersen (88')