TV: Efter tappet av Andreas Johansson - IFK Norrköping har släppt in fler mål: "Stora skor att fylla"

Foto: Bildbyrån/C More.

Andreas Johansson lämnade IFK Norrköping efter förra säsongen. Då har Peking släppt in fler mål. - Man ersätter inte honom över ett par matcher, säger Simon Thern till C More.

Peking släppte under fjolårssäsongen in 24 mål på 30 matcher. Inför den här säsongen blev laget av med mittbacksgeneralen Andreas Johansson, som numera huserar i Halmstad. Då har Peking släppt in fler mål i genomsnitt, nio totalt och över ett mål i snitt, efter sex spelade omgångar.

- Det är klart att ”Ante” varit en general under en lång period och det ersätter man inte över ett par matcher. Det krävs en längre inkörsperiod. Sedan behöver vi kanske vara lite bättre kollektivt och ha lite mer pondus. Men i dag tycker jag det är riktigt bra. Jag tycker Filip Dagerstål gör en lysande match, säger Peking-mittfältaren Simon Thern till C More.

Thern tycker dock att det börjar se bättre ut bakåt.

- Det ser bättre och bättre ut på dem där bak. Men det är klart att det är stora skor att fylla och förhoppningsvis kommer vi att göra det snart.

