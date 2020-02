TV: Faltsetas vill ta tillbaka startplatsen: ”Jag är här för att kriga”

Häcken förlorade under tisdagen mot danska Århus i lagets andra match i Atlantic cup i Portugal. Efter förlusten mot Vålerengen i söndags (1-2) föll Häcken i dag utan att ha gjort något mål, men efter att ha släppt in två mål igen.

- Det var en ganska tugg match sett till förutsättningarna. Vi spelade med ett ganska ungt lag och många som ville visa upp sig. De ligger lite längre fram än oss, de startar ligaspelet om en vecka, så det var en bra genomkörare för oss, säger Alexander Faltsetas till Fotbollskanalen.

Mittfältaren menar att Häcken gjorde det bra stundtals. Laget har flera nya spelare och även ett gäng yngre spelare som är med A-laget och spelarna lär fortfarande känna varandra en del. Vad han tyckte om hur det gick för egen del? Helt okej.

- Helt okej, jag har haft problem med ett knä, så det var första matchen jag kunde gå hundra, säger 32-åringen.

Faltsetas var under 2019 given på Häckens mittfält under början av året, men efter omgång 19 hamnade han oftare på bänken. Nu har han siktet inställt på att ta tillbaka startplatsen igen, efter att han valde att stanna kvar i klubben i slutet av förra året.

Vad betyder den här försäsongen för dig?

- Det är otroligt viktig försäsong som alla andra, men kanske extra viktig för mig att ta tillbaka tröjan. Jag är här för att kriga, det är det jag gör. Sedan får vi se hur långt det tar mig men jag vet vad jag kan och jag kör på så får vi se vad som händer.

Tycker du att du fick visa dina egenskaper i dag?

- Ja det tycker jag. Jag tycker att jag slet på bra och vann mycket boll. Sedan är det alltid så, när man torskar så är det inte roligt, men för egen del helt okej.

