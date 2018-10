TV: Fenger med drömfrispark när Bajen vände mot BP - 16-årige Lahne målskytt igen

Jack Lahne, 16, har på allvar börjat presentera sig för den allsvenska publiken. Jättetalangen, som nätade mot Kalmar senast, rann igenom tidigt i matchen mot Hammarby och placerade in 1-0 under Johan Wiland.

Hammarby fick dock utdelning under den första halvlekens slutsekunder, något turligt. Högerbacken Björn Paulsen fick bollen en bit utanför straffområdet, avancerade - och sköt. Bollen gick via Johan Falkmar och in i nät, otagbart för hemmalagets målvakt Nikola Petric.

Bajen åkte dock på ytterligare en kalldusch, efter knappa timmens spel. Den här gången var det den tidigare Hammarby-spelaren Erik Figueroa som stod för målet. Försvararen nådde högst på en frispark in mot straffområdet och Bajens försvar missade totalt i markeringen.

Matchen svängde dock ytterligare en gång och kort efter BP:s 2-1 kom kvitteringen av gästerna. Nikola Djurdjic skarvade ett inspel från kanten och via Ludvig Öhman Silwerfeldt gick bollen in i nät.

Matchens behållning kom en stund senare då mittbacken Mads Fenger på en frispark skruvade, på ett fantastiskt sätt, in 3-2 för Hammarby. Som om inte det vore nog för BP:s del kom även 4-2 för gästerna genom Nikola Djurdjic en stund senare, vilket blev slutresutlatet.

Senast var det Kennedy Bakircioglu som klev fram och satte en fantastisk frispark - och den här gången tog alltså Fenger över.

- Jag var trött på att vi hade ett par frisparkar i matchen som gick över och utanför. Jag tänkte att det var dags att kliva fram och visa de andra killarna hur man gör, säger Fenger till C More.

Bajen tog därmed tre poäng - och dessutom tog man in på både AIK och IFK Norrköping i toppstriden. Gnaget fick "bara" 1-1 mot Örebro efter att Filip Rogic kvitterat på övertid - och IFK Norrköping spelade även de oavgjort, 1-1, mot Djurgården.

- Det var en match som böljade fram och tillbaka. De fick matchen dit de ville men vi visade stark karaktär och kom tillbaka.

Lagens startelvor:

BP: Petric - Björkén, Öhman Silwerfeldt, Figueroa, Falkmar - Gustafsson, Sandberg Magnusson - Brandeborn, Hellqvist, Nilsson - Lahne

Hammarby: Wiland - Paulsen, Fenger, Fällman, Neto Borges - Andersen, Junior, Tankovic - Hamad, Djurdjic, Khalili