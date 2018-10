TV: Se Kennedys drömfrispark mot Blåvitt - firade med öl: "Rolig grej"

Senast Kennedy Bakircioglu, som slutar i Hammarby efter säsongen, fick speltid i allsvenskan inför måndagens match mot IFK Göteborg var den 5 augusti mot Trelleborg. Då fick 37-åringen fem minuter.

Mot IFK Göteborg byttes Kennedy in i den 73:e minuten och sex minuter senare smekte han in en frispark från 29 meters håll, i krysset via stolpen.

- Ett av årets vackraste mål. Oj, oj, oj. Vilken kanon. Ingen målvakt tar den där, sa C Mores kommentator Jesper Hussfelt.

- Hatten av, fyllde expertkommentatorn Jon Persson i.

Tele2 Arena exploderade vid målet och Kennedy firade vilt med glada Bajen-supportrar. Bland annat genom att sänka en öl som kastades in.

- Det var en öl som kastades in av glädje. Jag lyckades fånga den och få en liten bit. Jag tyckte det var häftigt, en rolig grej, säger Kennedy till C More och skrattar.

- Jag har väntat länge på den här chansen. Jag har bara hoppats på komma in och nu fick jag komma in. Jag fick på en riktigt bra träff. Jag tror det är mitt tredje frisparksmål mot Göteborg. Det funkar bra mot Göteborg.

Det långa avståndet till mål skrämde inte veteranen.

- Jag har ingen respekt. När jag kliver fram vet jag att målvakterna har stora problem och blir nervösa.

C More: Hur har det varit att sitta på bänken?

- Väldigt frustrerande. Jag har känt att jag velat hjälpa och bidra. Det här är sista året för mig och jag vill ge det jag kan till laget. Jag har kämpat i stort sett varje träning och bitit ihop. Jag har sagt till mig själv att bita ihop. Nu kanske det här var tiden jag hoppats skulle komma och nu kom den, så det var underbart.

Se målet i spelaren ovan.