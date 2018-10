Axén efter Kennedys frisparksmål: "Bara att börja bygga den där statyn"

Hammarby vann måndagens möte med Göteborg med 3-0. Först nickade Björn Paulsen in ledningsmålet och i den andra utökade Jiloan Hamad till 2-0 från straffpunkten.

Med kvarten kvar byttes Kennedy Bakircioglu in i spel. Mittfältaren har fått knapert med speltid under årets säsong men mot Blåvitt fick han alltså komma in. Då svarade han för ett drömmål på frispark när han knorrade in 3-0 för sitt Hammarby.

Kennedy är en av Hammarbys största spelare genom tiderna. Han fanns med i det Hammarby-lag som tog SM-guld 2001 och när laget tog steget tillbaka från superettan till allsvenskan var det just Kennedy som skickade in de avgörande målen i den sista matchen mot Jönköpings Södra.

I år gör Kennedy sin sista säsong i Hammarby och i supporterled snackas det om att klubben borde resa en staty av ikonen.

- Det har varit lite snack om att han ska ha en staty utanför. Efter i dag är det inget snack, det är bara att börja bygga den där statyn, säger C Mores Alexander Axén.

Måndagens mål var Kennedys första för säsongen och han verkar trivas mot just IFK Göteborg. Målet var Kennedys tredje mot Göteborg, på just frispark, sedan Hammarby tog steget upp i allsvenskan.