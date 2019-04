TV: Hallenius revansch: "Skönt - extra jobbigt att släppa in den"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Han tappade markeringen vid MFF:s kvittering. En minut senare gav Linus Hallenius sitt Sundsvall ledningen. - Det var skönt för mig att revanschera mig, säger anfallaren till C More.

I den 79:e matchminuten kvitterade Malmö FF borta mot Sundsvall. Målet gjordes av Arnor Traustason på hörna och den som markerade islänningen var Sundsvall-kaptenen Linus Hallenius.

- Jag tyckte det var extra jobbigt att släppa in den, med tanke på att det var min gubbe på hörnan som gör målet. Man slappnar av en halv sekund och så slog han mig och satte dit den, säger Hallenius till C More.

En minut efter Traustasons ledningsmål tog Hallenius revansch.

- Det var skönt för mig att revanschera mig och sätta dit 2-1. Efter det försökte vi rädda våra tre poäng och fick även en straff som jag kunde göra mål på. Det var en tuff match, men vi har lärt oss vår läxa. Det spelar ingen roll om vi spelar ut motståndarna och åker på en bitter förlust. Jag tar hellre en 3-1-vinst.

Sundsvall har nu fyra poäng på två matcher i allsvenskan och Hallenius har svarat för tre mål.

I spelaren ovan visas intervjun med Hallenius efter segern mot MFF.