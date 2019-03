TV: HIF med stark seger i allsvenska comebacken - Jönsson med dubbla mål mot Norrköping

HELSINGBORG. Jordan Larsson dunkade in ett hårt skott med högern, men Helsingborgs IF var inte sämre utan Rasmus Jönsson gjorde två mål och Andri Bjarnason ett med yttersidan när HIF vann premiären mot IFK Norrköping (3-1).

- Jag tycker vi vinner rättvist, säger Andreas Granqvist till C More.