Det hettade till under slutminuterna mellan IFK Göteborg och Elfsborg. Blåvitt hade precis fått in en reducering genom Robin Söder och vädrade morgonluft. Efter en duell mellan just Söder och Jon Jönsson blev det irriterat mellan de båda. Efter en verbal kontrovers mellan de båda satte Jönsson upp pannan mot Söder och gjorde en lätt skallningsrörelse – varpå Robin Söder såg ut att förstärka smällen – och föll till marken.

Det hela slutade med högljudda burop från läktarplats, irriterade spelare i båda lag – och långa diskussioner mellan domare Mohammed Al-Hakim.

Al-Hakim valde att dela ut gult kort till de båda spelarna.

Matchen slutade 2-2.