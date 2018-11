TV: Karriären och livet var i fara: "Nu står man här som svensk mästare"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Daniel Sundgren drabbades av lungemboli och fick besked att han aldrig skulle spela fotboll igen. Under söndagen vann 27-åringen SM-guld.

- Det här är det största jag kommer att vara med om. Det spelar ingen roll vad jag vinner, säger Sundgren till C More.