AIK:s guldhjälte om otroliga resan: "Vem trodde det här? Det är en dröm"

Robin Janssons väg till SM-guldet 2018 har varit långt ifrån rak. För några år sedan spelade han i division 5 och inför den här säsongen värvades han till AIK från division 1-klubben Oddevold. Mittbacken tog direkt en plats i startelvan och har varit given under året.

När AIK säkrade guldet under söndagen, i sista omgången borta mot Kalmar FF, var det just Jansson som nickade in matchens enda mål.

- Jag mår jävligt bra. Det här är helt fantastiskt och att jag fick kröna det här med ett mål gör ju det ännu vackrare, säger Jansson.

På frågan om vad han kände när han efter målet gled i gräset vid ena hörnflaggan och sedan fick hela laget över sig svarar han:

- Allt stannade bara upp. Det blev helt tomt.

Vid slutsignalen fick han sedan fira ännu mer.

- Jag kände en lättnad. Det var en fantastisk känsla. Det var bara eufori. Jag kramade om "Pertan" (Per Karlsson) och så kom det ett gäng (supportrar) och mosade oss. Det här är en dröm. Det är svårt att beskriva.

Om sin egen förvandling från en division 1-spelare till en allsvensk guldhjälte säger Jansson:

- Vem trodde det här? Det är en fantastisk resa som jag har gjort personligen, sen har jag laget också gjort en fantastisk resa med de motgångar som de har haft. Vi är jävligt starka som grupp.