TV: Goitom: "Längtat efter det här - gått igenom så mycket"

Foto: C More

Henok Goitom har varit lagkapten i AIK under årets säsong.

Efter guldmatchen mot Kalmar var han stolt över sina lagkamrater.

- Vi har gått igenom så mycket tillsammans, säger han till C More.