TV: Östersund vände på tre minuter - Hammarbys andra förlust för säsongen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Hammarby gick som tåget under vårsäsongen i allsvenskan - men fick i dag inkassera sin andra förlust för säsongen.

Östersund vände och vann på tre minuter i den andra halvleken.

- En fantastisk seger, säger Saman Ghoddos till C More.