TV: Zeidan med drömdebut - första MFF-segern mot Peking sedan 2019

IFK Norrköping och Malmö FF, med ojämna formkurvor, lät hela fem nyförvärv debutera från start. Hemmalaget med de tillfälliga tränarna Anes Mravac och Vedran Vucicevic skickade Anton Eriksson och Laorent Shabani direkt in i elvan. Dessutom var Christoffer Nyman tillbaka efter en kortare tids frånvaro. MFF-tränaren Milos Milojevic lät Mahamé Siby, Moustafa Zeidan och Joseph Ceesay inleda sina himmelsblå karriärer på Platinumcars Arena.

Oddsen var troligen inte skyhöga på att någon dessa nyförvärv skulle göra första målet, vilket också hände i den tionde minuten. Ceesay drev upp ett anfall på högerkanten och Godswill Ekopolos dåliga rensning på det inlägget gick rakt ut till Zeidan, som placerade in sitt första mål i MFF-tröjan.

Gästerna hade bra på kontroll efter ledningsmålet, mot ett Peking som körde fast och sällan hotade MFF-försvaret. Efter 29 minuter fick Ceesay en ny möjlighet sedan Jo Inge Berget frispelat honom, men skottet gick rakt på Oscar Jansson i målet. Jansson räddade också Bergets nickförsök på tilläggstid sedan Sibys inlägg hittat honom i straffområdet. Halvleken slutade 0-1.

- Det är kul att visa upp sig, att visa upp sig lite bättre, säger Zeidan till discovery+ efter succéhalvleken.

- Det är lätt att spela med bra spelare, jag har tränat 1,5 vecka med killarna.

Pekings Eriksson i samma sändning:

- Jag tycker ändå att vi kommer till en del nästan-lägen, skapar en del fasta situationer. Men det är klart att Malmö har mycket boll.

​Tio minuter in i andra halvlek hade Ceesay fått chansen att frispela Isaac Kiese Thelin, slagit en för lång passning innan Ceesay dragit upp ännu ett anfall, som slutade med att Sergio Peña avslutade strax utanför stolpen. Nästa mål kom i den 57:e minuten istället. Peñas fina passning hittade Zeidan, som med en ännu delikatare framspelning hittade Kiese Thelin och avslutet gick via Janssons fingrar in i mål.

Fem minuter kontrade MFF blixtsnabbt genom Kiese Thelin och Felix Beijmo, vars inlägg hittade Ceesay framför målet. Högeryttern kunde efter sin 70-metersrush inte styra bollen på mål. Det kunde heller inte Ekpolo några minuter senare, sedan han fått ett jätteläge från några meters avstånd.

Peking lyckades jämna ut spelet i mitten av halvlek och skapade sina första heta målchanser. Bland annat sköt Jonathan Levi en frispark som gick via muren och tvingade Johan Dahlin till en kvalificerad räddning. I den 78:e minuter fick inhopparen Eman Markovic ett fint läge men sköt över inifrån straffområdet.

Uppryckningen hjälpte inte IFK Norrköping, som förlorade med 0-2 i den första matchen efter sparkningen av tränaren Rikard Norling. De är kvar på elfteplatsen medan MFF klättrar till tredje plats i tabellen efter lagets första seger mot Peking sedan september 2019.

- Det är klart att man ler efter en vinst, det är alltid roligt. Det är kul att vinna första matchen tillbaka i allsvenskan, säger Joseph Ceesay till Discovery+ efter matchen, och kommenterar sin egen insats:

- Helt okej, jag lyckades skapa några chanser. Inget mål, jag vet inte om jag får assisten (till Zeidans mål). Den vill jag ha, 100 procent. Det känns bra.

Ceesay likt Zeidan imponerade i MFF-tröjan.

- Jag tror att båda vill visa vad vi kan och göra vårt bästa, och det tycker jag att vi visade.

Moustafa Zeidan var nöjd med sin debut:

- Bra start. Tre poäng, mål och assist. Det är en bra start. Bra spelare brukar förstå varandra snabbt, och vi är bra spelare där ute så det behövs inte mycket tid, säger han till Fotbollskanalen.

- Mycket bra. Vi kommer hit borta mot Norrköping, konstgräs. Det är bara att göra jobbet. Vi vinner 2-0, håller nollan, kunde gjort fler mål. Tre poäng hem till Malmö.

Till Discovery+ utvecklar han sina känslor:

- Det är något man drömt om, att tillhöra MFF. Men det har inte varit en jätteomställning. Jag kom mitt i en säsong, har spelat och hållit igång, säger Zeidan och fortsätter:

- Jag hade ingen relation till MFF innan, men jag har alltid velat spela i Sveriges bästa lag.

Milos Milojevic om Moustafa Zeidans debut i MFF-tröjan:

- Han hade en drömdebut, men om du känner mig vill jag inte hylla eller lyfta någon, säger MFF-tränaren på presskonferensen efteråt.

Pekings interimtränare Anes Mravac:

- Utifrån förutsättningar tycker jag att vi gör en helt okej insats. Kunde blivit en riktigt bra prestation om vi satt en av chanserna på slutet, säger Mravac.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Ekpolo, Wahlqvist, Eriksson, Agardius (83') - Salihovic, Skulason - Levi, Sema (61'), Shabani (70') - Nyman (K).

Byten: Markovic (61'), Lima (70'), Telo (83').

Malmö FF: Dahlin - Beijmo, Nielsen (K), Hadzikadunic, Olsson - Siby (utbytt 68'), Zeidan (80'), Peña - Ceesay (75'), Kiese Thelin, Berget (68').

Byten: Birmancevic, Rakip (68'), Sejdiu (75'), E. Larsson (80').

Gula kort: Salihovic (38'), Hadzikadunic (84'), Rakip (85').