FEM SPANINGAR: "Därför gör Zeidan MFF bättre"

Fem nyförvärv in direkt

Lagen sparade inte på energireserverna utan skickade fem nyförvärv in från start. I hemmalaget gick Anton Eriksson, ny från Gif Sundsvall, in i försvaret och Siriusförvärvet Laorent Shabani startade som vänsterytter. IFK-duons matchform var annorlunda gentemot de nya MFF-spelarna. Mahamé Siby inledde sin försäsong förra veckan efter övergången från Strasbourg, Joseph Ceesay hade några veckors försäsong i Lechia Gdanask bakom sig medan Moustafa Zeidan inte kunde spela efter omstarten i Sirius. Andra anmärkningsvärda saker: Christoffer Nyman var tillbaka efter en kortare frånvaro och MFF:s Anders Christiansen inledde på bänken för andra allsvenska matchen i rad.

