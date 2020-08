Två matcher utanför startelvan - då kom Jönssons första mål: "Varit frustrerande"

Helsingborgs IF tog lagets andra seger i allsvenskan efter ett sent avgörande av Rasmus Jönsson mot IFK Norrköping. Anfallaren hoppade in efter 62 minuter och var väldigt aktiv, men inledde för andra matchen i rad på HIF:s bänk. I det fjortonde framträdandet kom anfallarens första mål för säsongen.

- Man får jobba på mentalt när det inte går så bra och koppla bort sådana saker, köra på som vanligt. Det tycker jag ändå att jag gjorde bra när jag kom in. Jag hade två avslut innan målet som med lite flyt hade kunnat gå in båda två, säger Jönsson.

Är du tillbaka från start nästa match efter detta?

- Det är inte upp till mig att svara på kanske. Men jo, det hoppas jag helt klart. Även om jag haft en tuff inledning är jag så klart frustrerad när jag inte spelar. Jag tycker att det var skönt att ändå komma in och visa att jag vill vara på planen.

Det måste varit länge sedan du inledde på bänken två gånger i rad i HIF?

- Ja, det kan jag inte komma ihåg den senaste gången (skratt). Det är inte så mycket att göra, jag jobbar hårt för att vända det personligen och det är skönt att komma in och hjälpa laget.

Startchansen till kommande match ökar då HIF:s tvåmålsskytt Anthony van den Hurk också blev utvisad. Segern tar upp Helsingborg till säker mark i tabellen efter att ha tillbringat hela säsongen på nedflyttningsplats.

- Det har varit frustrerande, både för mig och hela laget. Det är inte där vi vill ligga. Samtidigt har vi alla jobbat hårt för att vända på det, och vi visar en väldigt bra moral som vi kan bygga vidare på, säger Rasmus Jönsson.