Två poäng direkt för Bärkroth: "Jätteskönt - en av grejerna jag inte var nöjd med under hösten"

På tolv starter och två inhopp för Djurgården under hösten, efter att ha köpts in i somras, gjorde Nicklas Bärkroth två assist. När de blårandiga kickade i gång den allsvenska säsongen igen under måndagen bjöd yttermittfältaren på just två assist direkt. Först slog han en hörna som Kevin Walker nickade in och därefter serverade han Mohamed Buya Turay med ett inlägg som forwarden skallade in.

Djurgården ledde med 2-0 mot Gif Sundsvall, men tappade sedan till 2-2 och får nöja sig med att stå på en poäng efter omgång ett.

- Det är klart att det är skönt att starta (den allsvenska säsongen) med att göra två poäng, men samtidigt vann vi inte matchen och det var ganska deppig stämning i omklädningsrummet efteråt. Vi alla hade velat vinna och vi hade en 2-0-ledning. Nja, det är ingen jätteskön känsla nu, säger Bärkroth.

Vad hände efter ert 2-0-mål?

- De hade mycket boll och är spelskickliga. Vi lät kanske Sundsvall ha lite för mycket boll och när vi väl vann tillbaka den så värderade vi inte lägena tillräckligt bra. Det utnyttjade de. De fick in ett lite turligt reduceringsmål, skottet touchade och gick in. De fick med sig energi av det in i andra halvlek, vilket resulterade i ett kvitteringsmål också.

- Vi slarvade för mycket i andra halvlek. Vi utnyttjade inte det vi är bra på tillräckligt mycket. Vi lät Sundsvall ha för mycket boll, vilket gjorde att vi fick springa mycket.

Bortsett resultatet, vad betyder det för dig att du får med dig två poäng från en premiär?

- Det är jätteskönt att få med sig det. Det var en av grejerna som jag inte var nöjd med under höstsäsongen när jag kom hit. Jag vill vara en spelare som gör mycket poäng, i alla fall fler poäng än vad jag gjorde under hösten, och då är det skönt att få med sig det här.

Börjar formen närma sig fina nivåer, känner du?

- Det tycker jag. Det tar sig. Jag hade ett litet hack under försäsongen och känner väl inte att min form är hundraprocentig men det tar sig. Det blir bättre.