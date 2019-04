FEM SPANINGAR: "Snart dags att utnämna Dif-tränarna till experter på fasta situationer"

Tog inte hörnan – nickade in den i stället

I träningsmatcherna och cupen slog Kevin Walker Djurgårdens fasta situationer. Men när laget fick hörna nio minuter in i premiären mot Gif Sundsvall så var et inte Walker som tog den utan Nicklas Bärkroth. I stället vandrade Walker in i straffområdet och nickade in 1-0.

Bra tålamod och mentalt starkt av Sundsvall

Första 15-20 minuterna körde Djurgården över Sundsvall. Hemmalaget var aggressiva, lojala, pressade högt, låg rätt och var effektiva. Inte en enda gång under de 20 första minuterna spelade Sundsvall förbi Djurgårdens mittfält. Trots det och trots 0-2 i baken så blev det inte panik och ingen ändrad spelidé för bortalaget – utan tålamod. Och skam den som ger sig.

Efter 20-25 minuter började Sundsvall komma in i det. Man blev mer rörliga och tog ett par kliv ifrån markering och hittade ytor mellan Djurgårdens lagdelar. Framför allt började man hitta Linus Hallenius. Först hittade David Batanero Maic Sema som spelade vidare till Hallenius som testade skott utanför straffområdet. Det räckte för att skjuta in sig. Kort efteråt hittade Omar Eddahri till Hallenius som snyggt placerade in reduceringen. Jonathan Augustinsson visade att han inte är van vid att spela mittback, tvekade halvvägs upp i press och klev inte upp hela vägen på Hallenius som fick ta emot och placera in bollen.

Sundsvall var inne i det och med ett offensivt byte i halvtid (mittbacken Eric Björkander ut och offensiva mittfältaren Oliver Berg in) så blev det ännu klurigare för Djurgården att komma ut Sundsvalls bolltrillande och rörliga spelare. Den andra halvleken var bara tio minuter gammal när Eddahri avancerade in i hemmalagets straffområde och när inte Aslak Fonn Witry pressade så sköt Eddahri in 2-2.

Mentalt starkt av Sundsvall.

Gjorde mål på sina gamla lag

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf värvade Omar Eddahri till Sirius. Då hade han varit en av AFC:s bästa spelare. Men trots det fick han bara starta i tre matcher och hoppa in i tre innan han lämnade. Knappt tre månader senare (i augusti 2018) skrev han på för Djurgården. Men inför den här säsongen tog Bergstrand och Lagerlöf över Djurgården – då var det tack och hej för Eddahri som hamnade i Gif Sundsvall. När lagen möttes i den allsvenska premiären fastställde Eddahri slutresultatet till 2-2 efter ett fint avslut.

Kevin Walker spelade i Sundsvall under 2011-2014 och var med och spelade upp laget i allsvenskan. När lagen möttes i måndagens premiär nickade han in 1-0. Walker var även inblandad i 2-0-målet då han snyggt vände på spelet och hittade ut till till vänster där Nicklas Bärkroth var. Bärkroth skickade in bollen i straffområdet, Björkander försvarade svagt och Mohammed Buya Turay nickade in 2-0.

Hallenius fyllde 30 år – var fantastisk

Förra året kom Linus Hallenius tvåa i skytteligan på 18 mål och skrev sedan på ett femårskontrakt. Mätt eller lika målhungrig i år? Mot Djurgården visade han inga tecken på mättnad. Hallenius var väldigt bra och vass. Avslutet på 2-1-målet var fantastiskt bra. Sedan var han hela tiden ett hot mot Djurgården. Accelerationen imponerade också.

Är Bergstrand och Lagerlöf experter på fasta situationer?

Hittade en siffra på att Sirius ska ha gjort 16 av förra säsongens 37 mål på fasta situationer. Frågade Lagerlöf om det efter matchen och då sa han att han trodde att det var fler än så och att det var mer än hälften av målen som kom efter fasta. Samtidigt gjorde Djurgården bara nio mål på fasta situationer förra säsongen. I Djurgården tog det bara tio minuter innan Bergstrand/Lagerlöf såg sitt lag göra mål på en fast situation. Alla trodde att Kevin Walker skulle slå hörnan i och med att han gjorde det i träningsmatcherna och i cupen, men i stället slog Bärkroth in bollen som Walker nickade i mål. ”Vi har lite ont om bra huvudspelare och Kevin är bra på huvudet samtidigt som vi ville ha in bollen med fart, Kevin är bra på att slå in på ett annat sätt, så att den dimper ner,” sa Lagerlöf och fortsatte: ”Fasta situationer är något som vi tar på fullaste allvar, det gäller tt försöka hitta spelarnas kvaliteter och scouta motståndarna och se vad man kan utnyttja. Det gäller att ha en bank av varianter som man kan plocka fram beroende på svagheter hos motståndarna. Vi har jobbat med några få varianter så att alla ska känna sig hemma och trygga i det. Jobbet vi gjorde under flera år i Sirius, det är klart att man har med sig det. Vi har försökt få upp mentaliteten på fasta i Djurgården."