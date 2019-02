Valberedningens förslag: ny AIK-ordförande - men Ljunggren och Bystedt kvar i styrelsen

AIK FF:s valberedning föreslår att Eric Ljunggren och Per Bystedt ska sitta i styrelsen. Man vill däremot se en ny ordförande i Robert Falck. "Nästa steg för AIK FF bör vara en ordförande med djupare kompetens inom politiska processer och kontakter", skriver valberedningen.

AIK-medlemmen Simon Strand publicerade för drygt ett år sedan flera texter om hur han upplevde läget i AIK. Han riktade bland annat kritik mot den dåvarande styrelsen och i slutändan ledde det fram till ett alternativt styrelseförslag till föreningens årsmöte. Strands förslag röstades igenom - och Eric Ljunggren blev ny ordförande i AIK Fotbollförenings styrelse, samtidigt som tidigare ordföranden Per Bystedt fick tacka för sig.

Däremot fick Bystedt (ordförande), Faisal "Faje" Gani och Christian Snäcke (har numera lämnat sin post), som röstades bort under årsmötet, fortsatt förtroende i AB-styrelsen. AIK Fotboll består både av en fotbollsförening och ett aktiebolag (AB är ett börsnoterat dotterbolag till FF och i bolaget finns AIK:s elitverksamhet). Tanken med Strands alternativa förslag var att de nya styrelsemedlemmarna i FF skulle röstas in i AB-styrelsen också, då AIK:s två styrelser under 2017 bestod av samma personer, men i stället valde bolagets årsstämma att rita om upplägget och Bystedt blev kvar.

Nu har AIK FF:s valberedning lagt fram sitt förslag till styrelse för 2019. Valberedningen föreslår Eric Ljunggren och Per Bystedt som ledamöter, men vill se en ny ordförande. Där föreslås Robert Falck, som suttit i styrelsen som ledamot i ett år, ta över rollen.

"Mot bakgrund av den grund som lagts för ett starkt och effektivt styrelsearbete har Eric tillsammans med oss i Valberedningen och Robert kommit fram till att nästa steg för AIK FF bör vara en ordförande med djupare kompetens inom politiska processer och kontakter. Detta då styrelsearbetets största frågor under 2019 kommer att kretsa kring spelplatser och träningsfaciliteter för representations- och ungdomslag, medan arbetet under 2018 i mångt och mycket varit fokuserat kring intern struktur och organisation", skriver valberedningen.

"Vi tror att Roberts trygga och strukturerade ledarstil samt samlade kompetens och erfarenhet från styrelsearbete, politik, näringsliv och föreningsliv är det rätta för att ta AIK FF till nästa steg. Detta särskilt i ett skede där politiska kontakter kommer att vara av yttersta vikt för arbetet med styrelsens prioriterade sakfrågor."

Angående Per Bystedt menar valberedningen att han är en representant för minoritetsägarnas vilja.

"Vidare tror vi på att i en "speglad" styrelse lämna utrymme för minoritetsägares vilja. Då tre av de fyra största minoritetsägarna önskar Per som sin representant i en speglad styrelse väljer vi att följa deras vilja."

Vidare skriver valberedningen att man för att följa medlemmarnas vilja om "speglade styrelser" - samma styrelse i FF som AB - har fört tät kontakt med Nomineringskommittén som godkänt förslagen om styrelseupplägget.

Eric Ljunggren fick nyligen skarp kritik för sitt agerande under året som ordförande, och uppgavs i DN ha gått emot ett styrelsebeslut om en extrastämma.

- De nya som kom in för att städa upp har misslyckats, dels på grund av att man inte gjorde rent hus, dels på naivitet. De trodde de skulle kunna arbeta tillsammans med folk som var kvar i AIK FF:s styrelse. Man fick mandat att städa upp och se till att det blev en mer professionell klubb som är medlemsstyrd. Det har man totalt misslyckats med. AIK har ju blivit kidnappad av den styrelse som blev bortröstad och detta har de lyckats med tack vare Eric Ljunggren, som är vår ordförande. Man kritiserar AFC Eskilstuna och Dalkurd för att det är individer som styr, det är ju värst i AIK. 51-procentsregeln skiter man fullständigt i och Eric Ljunggren är den person som genomfört det, sa en källa till Dagens Nyheter.

Fotbollskanalen träffade i september i fjol Eric Ljunggren för en stor intervju och ställde också bland annat frågan till Ljunggren om det har varit aktuellt med en extrastämma i bolaget.

- Nej, det har inte varit aktuellt att kalla till en extra bolagsstämma.

Ljunggren hävdade samtidigt att samarbetet fungerar bra mellan AIK:s två olika styrelser, men att en spegling av föreningstyrelsen är att föredra 2019.

- Jag tycker det fungerar väldigt bra. Vi (i styrelserna) har en bra dialog och ett bra samarbete, och vi är alla där för att jobba för AIK och AIK:s bästa. Sen finns det naturligtvis vissa praktiska komplikationer med att vara två separata styrelser. Det finns information som behöver stanna i bolagsstyrelsen på grund av att vi har regler att förhålla oss till. Det vore bättre om AIK 2019 kunde ha en och samma styrelse för förening och bolag. Jag tror att det vore det bästa för AIK. Vi har rekryterat en klubbdirektör som ska jobba för hela AIK Fotboll och jag är också av åsikten att vi behöver en styrelse som jobbar för hela AIK, sa Ljunggren till Fotbollskanalen då.