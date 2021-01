Solskjær bekräftar - duo lämnar Manchester United

Manchester United har så här långt imponerat i Premier League och är nu på andra plats med lika många poäng som serieledaren Liverpool. Manchester United har dessutom en match färre spelad än rivalen och ställs under lördagen mot Ken Semas Watford hemma i FA-cupens tredje omgång.

Samtidigt har United ett par spelare i truppen med utgående avtal, som inte har varit speciellt delaktiga i årets säsong. Två av de spelarna är argentinske målvakten Sergio Romero, 33, och argentinske backen Marcos Rojo, 30.

Nu bekräftar managern Ole Gunnar Solskjær att båda spelarna kommer att lämna klubben.

– Marcos Rojo och Sergio Romero har kontrakt till i sommar och de (avtalen) kommer inte att förlängas, säger Solskjær enligt engelska tidningen Manchester Evening News.

Solskjær berättar även vidare att parterna möjligen kan gå skilda vägar redan i januari. Detta då United i sådana fall kan få betalt för spelarna. Rojo är just nu hos sin familj i Argentina, medan Romero är tillbaka i Manchester efter att ha varit i Buenos Aires, Argentina. Enligt Manchester Evening News har Romero redan sagt adjö till personal på Uniteds träningsanläggning.

Romero anslöt under 2015 till Manchester United från Sampdoria. Den här säsongen har han inte kommit till spel i någon match. Rojo anslöt i sin tur under 2014 från Sporting och var under vårsäsongen i fjol utlånad till Estudiantes. Han är heller inte noterad för någon match med United under den här säsongen.