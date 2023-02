Uppgifter: Bonde på väg att lämna AIK

Sillybloggen

AIK:s ytterback Rasmus Bonde, 20, har under senaste åren varit på lån hos Sandvikens IF och Vasalunds IF, och kan nu byta Sverige mot Norge. Nyligen kom uppgifter om att Bonde är aktuell för norska Vålerenga, och under måndagen rapporterar Expressen att det i stället kan bli en flytt till en annan klubb i Norge.