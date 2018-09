Drillat Bayern gör dem ostoppbara

När Niko Kovac offentliggjordes som ersättare till Jupp Heynckes var det många som ville göra sig lustiga över valet. Inte minst för att det framstod som något av ett panikval. För att göra en kort recap: Bayern ville behålla Heynckes men Jupp ville hem till frun och hunden på gården i mellersta Tyskland. Då gick frågan vidare till Thomas Tuchel som – åtminstone om man får tro de tyska medierna – väntat och väntat på just detta. Men när frågan kom var det försent, Tuchel hade valt PSG och tackade nej till Bayern.

Det infann sig en mindre panik i det bayerska läget. Precis som ett bortskämt litet barn brukar Bayern få det man pekar på, men i det här fallet föll det ena önskelösningen efter den andra bort. Inte heller förbättrades det av att klubben själva meddelat att man skulle presentera en lösning under april. Sagt och gjort, Bayern hörde av sig till Niko Kovac som hade en klausul i kontraktet som gjorde det lätt för honom att acceptera anbudet över en natt.

Snopet fick Eintracht Frankfurt (Kovacs tidigare klubb) se sin tränare försvinna utan att kunna sätta något alls. Mest snopen var sportchefen Fredi Bobic som i januari triumferande sa att han var helt säker på vem som skulle ta över Bayern. Där i Sky-studion sa Bobic att det var en “öppen hemlighet” i branschen och att han väntade sig ett offentliggörande inom kort. Några månader sedan satt han surmulen och beskyllde Bayern för att hajickat hans tränare (helt korrekt). Anseendet hos sportchefen fick sig en törn.

I vilket fall var det långt ifrån alla som var övertygade om att den i Berlin uppvuxne Kovac skulle lyckas särskilt bra i Bayern. Många fans tyckte han saknade erfarenhet och många menade på att det var Bayerns sportchef, tillika Kovacs personliga vän, Hasan Salihamidzic som lockat över honom av ren bekvämlighet. Det var inte alls en tränare i genre som fansen förväntat sig skulle dyka. Ett oprövat kort på många sätt med vansinnigt liten erfarenhet av Europaspel.

Några veckor in på säsongen är tongångarna annorlunda. Med ett transferplus på drygt €90 miljoner och få stora nyförvärv har Kovac på kort tid fått Bayern att fortsätta på den väg som Heynckes slog in på. Bara det att Bayern nästan känns mer ostoppbara nu än vad de gjorde under vinterhalvåret. Fyra matcher i Bundesliga och en i Champions League, alla vunna med en målskillnad på 13:2, har kommit i en ospektakulär men imponerande stil.

När Kovac anlände till Frankfurt var det ett lag i fullständig kris. Jag dömde ut honom som ett val för jag trodde att hans brist på erfarenhet inte var det som behövdes när Eintracht slogs mot nedflyttning. Kovac bevisade mig motsatsen. Det krävdes visserligen ett nervkittlande kvalspel mot Nürnberg men Frankfurt klarade sig kvar. Mycket för att Kovac satt en oerhört tydlig identitet i laget. Hårt arbete, taktiskt vansinnigt drillade (inte minst defensivt) och en teamgeist som få andra. Dessutom har han hela tiden fått ihop en extremt brokig skara spelare att leverera. Något som varit grunden till de vidare framgångarna som gjorde Kovac till ett namn för Bayern.

Jag hade svårt att tro att den attityden skulle fungera i Bayern, men det ser ut som om det är precis vad klubben behövt för att ta nästa steg. Den taktiska drillningen har fortsatt. Bayern matar på enligt Kovac idé, är extremt pålästa på motståndarna och ser defensivt vansinnigt stabila ut. Samtidigt har han fått alla spelare att lyfta sig till nya nivåer (se Renato Sanches som på allvar kan slå igenom) och underkasta sig laget. Rotationen med stjärnorna har fungerat, något jag tror den fortsatt kommer göra även om resultaten förr eller senare börjar dala lite.

Kovac har ärligt talat inte ändrat på sig mycket alls och det är vad som imponerar allra mest på mig. Han har tagit sitt recept från Frankfurt och applicerat det på Bayern och det har fungerat otroligt bra. Vilket jag tycker är överraskande sett till vad han haft att jobba med. För man tänker ju ändå att man borde ha två olika angreppssätt på lagen sett till förutsättningarna. Frankfurt ett jojolag mot giganterna Bayern. Receptet borde inte var detsamma kan jag tycka men hittills tycks det fungera och jag har svårt att se att det inte ska fungera över tid.

Bayern ser ärligt talat ostoppbara ut. Som sagt, mästarna är inte spektakulära men med den individuella kvaliteten är man överlägsna i Bundesliga och med den taktiska disciplinen har jag svårt att se att något lag ska kunna rå på Bayern. Visst, det kommer att komma en och annan förlust men jag har svårt att tro att det ska bli några större dalar. Och respekten för Kovac i spelargruppen verkar stor nog för att han ska kunna hantera eventuella motgångar. Vilket jag inte trodde på förhand. Åtminstone inte att det skulle vara en sådan bra matchmaking.

Men nu står Bayern redan – med betoning på redan – där och utmanarna är inte heller redo för att ta sig an de bayerska mästarna. En sjunde titel i följd ska bara inkasseras. Något annat känns mer omöjligt än när Leicester vann Premier League.