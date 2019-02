Bundesligatiteln är ett trelagsrace där Dortmund håller i korten

1-1 borta mot Eintracht Frankfurt gav jagande Bayern München och Borussia Mönchengladbach att knapra in på ligasuveränerna Borussia Dortmund. Nu vann visserligen Mönchengladbach, men Bayern torskade och med det är Dortmunds försprång till de två efterjagande lagen sju poäng. Sju poäng!

Med 14 omgångar och 42 poäng kvar att spela är det ett rejält slagläge för Dortmund att för första gången sedan 2013 bryta Bayerns mästartrend i Bundesliga. Något som många uttalat som en omöjlighet. Eftersom att Bayerns dominans är på så många plan, men inte minst det ekonomiska där man kan köpa spelare som de andra klubbarna bara drömmer om.

Dortmund har dock lyckats med att formera sitt lag och slå till när Bayern är mitt i sitt ombyggande. Att plocka in Lucien Favre som tränare har visat sig vara ett genidrag. Schweizaren har lyckats ena alla fronter i klubben – bortsett från den fraktion av fans som fortfarande är mot Marcel Schmelzer – och tillfört en stabilitet i resultaten som är imponerande.

15 vunna matcher är bäst i Bundesliga. 1 förlust likaså. 51 gjorda mål är 7 fler än Bayern som är nästbäst och de 20 insläppta är bara två fler än Mönchengladbach och Leipzig som har släppt in flest. Det är på ytterst få statistiska punkter som Dortmund inte dominerar i Bundesliga. Vilket visar på vilken säsong de håller på att genomföra.

Nu är vi visserligen ”bara” i början av februari, men det råder inga tvivel om att det är Dortmund som håller i korten i det trelagsrace som Bundesligatiteln handlar om. De svartgula kan endast fälla sig själva i jakten på titeln som det ser ut idag. En förlust mot Bayern under våren skulle krympa avståndet, men man skulle fortfarande ha fyra poäng till godo.

Och det är klart att säsongens sista match, borta mot Borussia Mönchengladbach, skulle kunna bli en av de mest nervkittlande på flera år men just nu är det svårt att se att just Gladbach eller Bayern ska ha minskat avståendet såpass mycket att det kommer vara spel om titeln ända in i den sista omgången. Dortmund ser helt enkelt starkast ut just nu.

Bortsett från just bortamatcherna mot Bayern och Mönchengladbach, ser spelschemat ut att vara till deras fördel. Flera av topplagen väntar på hemmaplan, likaså derbyt mot Schalke, medan lag som Nürnberg, Augsburg och Freiburg väntar på bortaplan. Matcher som Dortmund i sin nuvarande form kommer att besegra.

Det enda jag just nu ser som en risk för att Dortmund skulle kunna spela bort sin fördelaktiga kort vore om Champions League-spelet skulle vara framgångsrikt nog för att klubben skulle kunna drömma om titeln. Tottenham ser betydligt mer överkomliga ut idag än vad de gjorde när lottningen presenterades. Formmässigt och kvalitetsmässigt har Dortmund möjligheterna, men självklart kan de bara ses som en outsider. En farlig sådan ska poängteras.

Nej, ärligt talat är det svårt att se något annat än att Dortmund tar hem titeln. För även om Dortmunds maskin börjar kärva så ska Gladbach och/eller Bayern mer eller mindre gå rent under våren. Vilket jag har svårt att se. Mycket mer talar för att de kommer tappa fler poäng än Dortmund under våren. Det luktar segerfest i Dortmund i maj. Vilket tysk fotboll skulle må bra av.