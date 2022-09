Storklubbarnas krismöte - endast seger gäller

Tysklandsbloggen

Inför säsongen hade inte många trott att dagens match mellan Bayer Leverkusen och Bayern München är ett kockande krismöte. Efter sju spelade omgångar har respektive lag inlett säsongen på ett uselt sätt. Leverkusen har inte haft en så pass dålig start sedan 80-talet och Bayern München inte sedan säsongen 10/11.

I och med derbyförlusten förra omgången har nu mästarna gått fyra raka matcher utan ligaseger, vilket inte har hänt sedan 2001. Tränaren Julian Nagelsmann har trots den usla formen fullt stöd från FCB’s styrelse, men pressen ökar för varje dag som går. Fram till starten av VM-slutspelet (20 november) är det bokstavligen två matcher per vecka, så det finns inget utrymme längre för dåliga insatser. Frågan är om Nagelsmann har lyckats komma på någon lösning under landslagsuppehållet. Det hjälper inte Nagelsmann att flera spelare har svårt att hitta formen, såsom Serge Gnabry och Leroy Sané. De två offensiva pjäserna fick ytterligare en käftsmäll under landslagsuppehållet då de återigen stod för bleka insatser.

Var är viljan, disciplinen och den välkända dominansen från Bayern München? Tappet av Robert Lewandowski har varit tydlig de senaste veckorna. Jag trodde dock att laget skulle ”komma över” Lewy enklare med tanke på säsongsinledningen, men så har det inte blivit. Det är samtidigt inte bara målskyttet som strular, det är helheten. Försvarsspelet är lamt och presspelet är i vissa fall icke existerande. Kikar vi på ett lite större perspektiv ser vi att Bayern har hamnat i en väldigt negativ trend. På de senaste tio ligamatcherna (de tre sista ligamatcherna inräknade från fjolårssäsongen) har Bayern endast tre segrar. En bedrövlig resultattavla för Rekordmeister:

3 segrar

5 kryss

2 förluster

25:13 i målskillnad

Det är ingen tvekan om att Bayerns trupp har kvalitén i sig, men frågan är om Nagelsmann vägleda dem till att nå sin fulla potential. Jag tycker att Bayern borde återgå till en 4-2-2-2 formation som de började säsongen så framgångsrikt med. Med den formationen lyckades de utnyttja lagets offensiva spets – tekniken, snabbheten och kombinationsspelet. Det var endast i matchen mot Gladbach som de inte lyckades segra med denna formation, men då bjöd målvakten Sommer på en sjuhelsikes prestation:

✅Sommer med nytt ligarekord när Gladbach ställdes mot Bayern München – 1️⃣9️⃣räddningar under en o samma BL-match⤵️



[📹ESPN]



pic.twitter.com/SrC0WTUJmG — Keven Bader (@Keven_Bader) August 27, 2022





Efter denna match har Nagelsmann spelat med en 4-2-3-1 formation som har resulterat i noll ligasegrar. Det fungerar helt enkelt inte att använda Mané eller Müller som en ”falsk” nia. Mot Inter och Barcelona lyckades Bayern knipa två segrar, men det var enbart på grund av individuella prestationer – i fallet Barca kunde det lika gärna ha slutat med en förlust om Lewandowski hade förvaltat sina chanser.

INGET ALTERNATIV

När det kommer till Bayer Leverkusen har tränaren Gerardo Seoane det tuffare. Laget har endast en seger på de inledande sju ligamatcherna trots att klubben lyckades behålla sina nyckelspelare under sommaren och dessutom förstärka truppen. Inför säsongen var målet att utmana i toppen och ta en Champions League-plats, ett mål som för tillfället nästan känns omöjligt att nå. Lagets stora förlorare denna säsong är målskytten Patrik Schick. Den tjeckiska landslagsmannen har endast gjort två ligamål denna säsong och har genom sin närvaro på planen återspeglat lagets uddlöshet. Det är tydligt att han och resterande lag saknar playmakern Florian Wirtz, en äkta tia som hittar hålen i motståndarens försvar och levererar de avgörande passningarna. Wirtz som drog korsbandet i mars är förhoppningsvis tillbaka innan VM, men fram till dess måste Seoane få igång sitt manskap. Frågan är hur länge till Seoane får sitta kvar. Många trodde att han skulle fått gå innan landslagsuppehållet, men så blev det inte. Vissa tror att det berodde på att klubben inte har någon klar ersättare, andra vill tro att styrelsen fortfarande litar på honom. Oavsett vad är det svettigt just nu för den schweiziska tränaren.

Ett laddat ångestmöte väntar oss ikväll där båda måste gå för seger.