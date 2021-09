Christiansens utspel: "Zenit håller minst samma nivå som Juve och Chelsea"

Både Malmö FF och Zenit Sankt Petersburg har inlett Champions League-spelet med förluster. Därför kan kvällens möte på Stadion Krestovskij få en stor betydelse för lagens fortsatta ambitioner i gruppen.

En vinst mot MFF lär vara ett måste om Zenit ska haka på Juventus och Chelsea i kampen om slutspelsavancemang. För Skånelagets del vore en förlust ett hårt slag mot ambitionen att sluta grupptrea, och spela vidare i Europa League. Efter Zenit väntar nämligen Champions League-mästaren Chelsea i raka möten.

Hur viktig är den här matchen?

- Jag tror att vi pratade om det i samband med Juventus-matchen (förlust 0-3), att sett till hur vi konkurrerar rent ekonomiskt och kvalitetsmässigt har vi ingen chans att ta oss vidare från gruppen, och heller inte sluta trea. Man kan säga att allsvenskan just nu är det viktigaste för oss, och allt det vi får i Champions League är en bonus. Vi ska lära av de här matcherna på den allra högsta europeiska nivån, visa upp vår bästa sida och inte bara komma hit som turister. Vi ska bjuda upp till dans och visa att vi som klubb och spelare är stolta, har en tro på oss själva och det vi gör. Men hur man än vrider på det är allsvenskan det viktigaste, säger Anders Christiansen. ANNONS

- Ambitionen är alltid att vinna, det är den också när vi spelar mot Juventus på hemmaplan. Vi har också självförtroendet att vi kan gå ut och ta tre poäng. Det gör vi också i morgon (läs i dag) och vi vet att det blir en tuff utmaning. De är jätteduktiga och på minst samma nivå som de två andra lagen också. Det blir absolut inte enkelt, och vi ska prestera på topp allihop för att få med poäng.

31-åringen fortsätter att hylla de tre senaste årens ryska mästare. Christiansen tar Borussia Dortmunds Axel Witsel - värvad till Ryssland för 40 miljoner euro 2012 - som ett exempel på att Malmö FF:s budget befinner sig ljusår från Zenits. Dansken svarar på om Zenit rent av underskattas i Sverige.

- Det tror jag absolut. Jag vet inte om det stämmer, men Witsel som spelade här för många år sedan har inte blivit bättre betald hos de andra klubbarna han gått till efteråt. Det är helt annorlunda förutsättningar som de har när de hämtar spelare. Återigen, det är svårt att jämföra, men ska man göra det rakt över med ekonomin så är de på en helt annan nivå, säger Christiansen.

Zenit toppar ryska Premier Liga efter en säsongsstart med sju vinster och två oavgjorda. Malmö FF ligger efter 21 omgångar tvåa i allsvenskan.

Matchen streamas hos Telia och C More med avspark 18.45 under onsdagen.