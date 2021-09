Dahlin ryter ifrån: "Jag är ganska trött på den frågan"

I lördags besegrades Örebro med 5-1 på hemmaplan. I dag, onsdag, väntar ett bortamöte med Zenit i Champions League innan Malmö FF på söndag tar emot Mjällby på Eleda Stadion i allsvenskan.

Europaspelet och toppstriden i allsvenskan innebär att MFF har ett fullspäckat spelschema framför sig i höst. Johan Dahlin är dock trött på att svara på frågor om hur laget ska hantera det täta matchandet.

- Alltså, jag är faktiskt ganska trött på den frågan. Det är bara i Sverige vi gnäller om det, säger MFF-målvakten till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi vill ju spela matcher. Det är därför vi håller på och nu får vi göra det - och vi får dessutom göra det mot det här motståndet samtidigt som vi får vara med och slåss i toppen av allsvenskan. Jag kan inte se någon baksida med det. Det är detta vi håller på med och att spela matcher är ju det roligaste som finns, så jag fattar inte varför vi ska gnälla över det.

ANNONS

Johan Dahlin är tillbaka från skada och har startat MFF:s tre senaste matcher. Mycket talar för att 35-åringen står mellan stolparna när Zenit väntar under onsdagskvällen, vilket i så fall skulle bli hans Champions League-debut.

- Det blir en dröm som går i uppfyllelse. Det har man drömt om sen man var liten och det är kanske det jag har saknat på cv:t (en CL-match). Det ska bli oerhört kul och spännande, säger Johan Dahlin.

Att ställas mot ett tufft Zenit som kanske är ett snäpp upp mot lagen ni har mött i Europa League. Hur är det?

- Inspirerande. Det är här vi vill vara och vi vill mäta oss med de bästa spelarna. Så det gäller att vi visar att vi vill vara här. Att vi hör hemma här och inte bara är medpassagerare utan försöker göra avtryck.

Hur mycket störs ni av att ni saknar många spelare?



ANNONS

- Det störs väl alla lag av. Sen har vi haft det så ett tag. De som har kommit in i stället har gjort det bra och är varma i kläderna nu. Vi pratar om att vi har Sveriges bredaste trupp, så nu får vi visa det.

Malmö förlorade Champions League-premiären mot Juventus med 0-3. Även Zenit kommer till onsdagskvällens möte med en förlust i bagaget efter att ha förlorat mot Chelsea med 0-1 i premiären.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 18.00 och avspark 18.45. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.