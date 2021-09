MFF-stjärnan missar ytterligare än match: "Vi kommer att rotera mot Zenit"

Søren Rieks har missat samtliga matcher sedan han fick en känning i det första Champions League-mötet med Juventus för två veckor sedan. Han kommer inte heller till spel i morgondagens möte borta mot Zenit Sankt Petersburg - däremot finns det hopp om att Sergio Peña kan få fler minuter på planen.

Sedan peruanen värvades för 1,5 halv månad sedan har han bara gjort två korta inhopp på grund av en vadskada. Senast i helgen mot Örebro blev det dock 12 minuter på planen för Sergio Peña.

- Søren Rieks är inte med oss här, utan i Malmö. Det är klart att vi saknar några spelare, åtta-nio stycken under de senaste matcherna mer eller mindre. Vi kommer att rotera i elvan i morgon, med tanke på att vi spelat många matcher. Alla kan inte spela fem-sex matcher i rad om man kollar på truppen just nu. Gällande Sergio ser han bättre och bättre ut - låt oss se vad som händer i morgon, säger Jon Dahl Tomasson.

ANNONS

Sedan tidigare står det klart att Niklas Moisander, Oscar Lewicki, Felix Beijmo missar mötet, samt den långtidsskadade duon Ola Toivonen och Jonas Knudsen.



Det är ett nederlagstippat MFF som möter den ryska mästaren på onsdag.

- Dessa matcher i Champions League är bonusmatcher, som min kapten Anders Christiansen sagt tidigare. Ser man till Zenits transferbudget så är det totalt annorlunda resurser klubben har jämfört med oss.

- Vi ser fram emot den här matchen och vi är så klart underdogs till den, säger Dahl Tomasson.

Den danske tränaren menar att MFF dragit lärdomar till sitt tredje Champions League-deltagande. Vid de två senaste tillfällena slutade de sist i gruppen båda gångerna. Dahl Tomasson får frågan om lagen från den ryska ligan, som presterat sämre i Europaspelet det senaste året.

ANNONS

- Jag tycker att Ryssland är ett stort fotbollsland, det har de visat under årtionden, inte bara landslaget utan ligan med. Personligen tycker jag att vi kan vara väldigt stolta över vad Malmö uppnått den här säsongen - vi är det andra laget någonsin som tagit sig till Champions League efter att ha spelat fyra kvalomgångar. Sättet som vi spelat på i dessa matcher är jag väldigt glad över. Vi har spelat på vårt sätt och trott på vår version av en modern, flexibel fotboll med varierande formation och stil.

- Malmö har tagit sig till Champions League tidigare, men aldrig på ett kontrollerande sätt med bollen. Man kan inte antigen försvara eller attackera i 90 minuter, utan behöver göra båda delarna, säger Jon Dahl Tomasson. ANNONS

MFF förlorade sin premiärmatch mot Juventus med 0-3 medan Zenit föll mot Chelsea med 1-0.

Matchen streamas hos Telia och C More med avspark 18.45 under onsdagen. Studion startar 18.00. Den här säsongen streamas dessutom alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.