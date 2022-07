FEM SPANINGAR: "Det blir inte lättare i nästa omgång för MFF"

Vikingur skakade Malmö igen Efter den sena 3-2-reduceringen på Eleda Stadion fortsatte Vikingur att ta andan ur MFF. De var bäst under matchinledningen, med ett frejdigt anfallsspel som omkullkastade många stereotyper om isländska lag. I den 15:e minuten tog de också ledningen, när den el salvadoriske Islandsvagabonden Pablo Punyed dansade fram bollen till Karl Gunnarsson, som placerade in 1-0. I det läget var Malmö i rejäl gungning.

Sergio Peña hade lekstuga ett tag Ledningsmålet från Felix Beijmo precis innan pausvilan föregicks av en briljant genomskärare från Sergio Peña. Två minuter in i andra halvlek var Beijmo framme igen och spelade fram till Anders Christiansen som satte 3-1-målet från nära håll. Även den gången hittade Peña fram till Beijmo med en öppnande passning, och under matchens mittskede hade mittfältaren lekstuga.

Beklämmande dåligt försvarsspel från MFF

Knappt tio minuter senare reducerade Nikolaj Hansen efter ett dåligt försvars- och målvaktsspel hos gästerna. Sedan nickade Gunnarsson in sitt andra mål och gav Vikingur chansen att jaga ett segermål som skulle ge förlängning. Hemmalaget skrämde Malmö några gånger under slutskedet, men den stora favoriten gick vidare med ett nödrop. Vikingur var inte så dåligt som man kunde tro på förhand. Men att släppa in fem mål i ett dubbelmöte mot en europeisk minior är beklämmande dåligt av Malmö FF.