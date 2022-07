FEM SPANINGAR: "Det bör oroa Milojevic ordentligt"

Alla MFF:s bästa mittbackar fick plats På grund av Niklas Moisanders knäskada har 36-åringen inte fått många minuter ihop med Dennis Hadzikadunic och Lasse Nielsen, som blev MFF:s mittbackspar under våren. Med Moisander tillbaka kunde tränaren Milos Milojevic spela alla från start och formera en trebackslinje, som säkerligen kommer återkomma när MFF fortsätter sitt Champions League-kvalande. Moisander spelade en knapp timme ikväll innan han byttes ut mot Felix Beijmo.

Knappt målchans - då tog MFF ledningen Malmö FF sköt 19 skott på mål mot Gif Sundsvall i fredags och förlorade ändå med 1-2. Efter frustrationen som byggts upp kom ledningsmålet på ett läge som knappt var en målchans. Anders Christiansen missade bollen utanför straffområdet och den rullade vidare till Martin Olsson. Man hann tänka "det är inte lönt" när vänsterbacken träffade bollen med sin svagare högerfot, men via en Vikingurback gick skottet i mål och ställde målvakten.

Allt gick genom "JIB" Vikingur pressade högt med sitt lag och MFF fick inte igång passningsspelet under första halvlek, trots att ledningsmålet kom efter en kvart. I den 38:e minuten kvitterade Kristall Máni Ingasson, ställde sig nedanför Norra läktaren och satte fingret framför munnen. Det skulle 20-åringen inte gjort, med tanke på sin tidigare varning och att domaren stod i närheten. Moldaven Dumitri Muntean gav Ingason sitt andra gula kort och bara fyra minuter senare kunde Ola Toivonen nicka Jo Inge Bergets inlägg i mål. Nästan allt konstruktivt gick via "JIB" på MFF:s högerkant. Norrmannen var hemmalagets klart bästa spelare i den första halvleken.

Alldeles för enkelt att göra mål på MFF

Efter kalabalik i hemmaförsvaret gjorde inhopparen Helgi Gudjohnsen 3-2 på tilläggstid, med ett skott som knappt hade styrfart när den rullade över mållinjen. På de åtta senaste matcherna har MFF släppt in 13 mål i alla turneringar, efter att försvaret varit som ett fort och bara åkt på ett baklängesmål under de sju första allsvenska omgångarna. Just nu krävs inte mycket alls av motståndarna för att göra mål på MFF, vilket bör oroa Milos Milojevic ordentligt. Om en vecka väntar ett oviss retur i serbens tidigare hemtrakter Reykjavik.